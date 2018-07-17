上半年经济数据说明什么？6位专家带你读懂半年报

国家统计局16日发布2018年上半年宏观经济数据显示，上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8％。其中，一季度同比增长6.8％，二季度增长6.7％，连续12个季度保持在6.7％至6.9％的增长区间。

多位专家学者认为，上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现全年经济社会主要发展目标打下了良好基础。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：

消费增长达到预期目标

“今年上半年社会消费品零售总额同比增长9.4%，基本达到了预期目标。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说。

9.4%的增速从何而来？中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为主要有三方面因素起到了决定性作用。一是创新引领消费增长，带动消费升级。二是积极扩大进口政策的逐步落地，使得人们购买进口商品的消费渠道更多，消费可选择的对象更多，从而进一步丰富了人们的消费选择。三是线上消费继续引领消费增长。特别是线下线上融合发展，带来了更多的业态创新，激发了新的消费潜力。

“下半年的消费走势整体会好于上半年，全年的消费增长会呈现平稳增长态势。”赵萍表示，积极扩大进口政策会在下半年逐步落地，政策效果会进一步显现。同时，在内贸外贸融合发展的大趋势下，上半年涉及的一些新业态模式会在下半年集中涌现。

中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：

工业经济注入绿色动能

国家统计局7月16日发布的数据显示，上半年全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%，增速比一季度回落0.1个百分点。对此，中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林表示，上半年全国规模以上工业增加值增速虽略有下降，但下降幅度很小，保持在合理区间内，体现了“稳”字当头。

创新是实现工业经济运行“稳”字当头的新动能之一。世界知识产权组织7月10日发布的2018年全球创新指数排行榜显示，中国排名第17位，跻身全球最具创新经济体前20名。“这是我国首次进入前20名榜单，这说明中国的创新能力不断增强。”秦海林表示，除了创新以外，消费升级也是工业经济保持一定增速的重要动力之一。信息消费、时尚消费等逐渐成为消费主流，让传统的衣、食、住、行消费走向多元化，消费结构不断优化升级。

中原银行首席经济学家王军：

民间投资活力得到释放

国家统计局发布的数据显示，2018年前6个月，全国固定资产投资同比增长6%，增速比前5个月回落0.1个百分点。民间固定资产投资184539亿元，同比增长8.4%。在投资增速整体放缓的情况下，民间投资何以实现相对较快增长？

中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军表示，这是多方面共同作用的结果。首先，去年下半年陆续出台的《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》等政策措施效果显现，企业家成长环境持续优化。

其次，今年以来我国陆续出台了一系列降低实体经济成本的政策措施，同时深化“放管服”改革，极大地降低了企业负担。

此外，随着供给侧结构性改革深入推进，部分领域去产能的积极效应得到体现，市场行情走好，价格持续反弹，企业利润改善，投资回报上升，成为激励企业加大投资的重要诱因。

对外经贸大学公共管理学院教授李长安：

城镇调查失业率保持低位

今年上半年，我国继续保持稳中向好的就业形势。数据显示，6月份全国城镇调查失业率和31个大城市城镇调查失业率分别为4.8%和4.7%，处于近年来的低位水平。与此同时，二季度末外出务工农村劳动力总量18022万人，比上年同期增加149万人，增长0.8%。

对外经贸大学公共管理学院教授李长安表示，上半年就业形势稳中向好，得益于我国经济增长方式的转变和经济发展质量提高，经济增长拉动就业效应日益明显。初步核算，今年上半年，我国GDP同比增长6.8%，延续了近年来平稳增长的态势。根据测算，“十二五”期间，GDP每增长一个点，平均拉动就业约170万人。近两年，GDP每增长一个点，能够拉动约200万人就业。

产业结构不断转型升级，使第三产业吸纳就业能力大大提高。从产业结构看，今年上半年，我国第三产业占GDP比重达到54.3%，第三产业增加值增速比第二产业快1.5个百分点。如今，第三产业吸纳了我国近一半的劳动力，成为缓解就业压力的主力军。

中国宏观经济研究院外经所综合室副主任杨长湧：

外贸结构优化质效提升

“上半年，我国货物贸易进出口总值同比增长7.9%，外贸稳中向好的态势明显。”中国宏观经济研究院外经所综合室副主任杨长湧表示，从诸多细分领域数据看，我国外贸结构进一步优化、动力转换有所加快、质量效益稳步提高的特征更加明显。

从结构性因素看，我国积极扩大进口、开放市场，是上半年进口增速远高于出口增速的重要结构性因素。

值得注意的是，上半年我国贸易顺差9013.2亿元，同比收窄26.7%。这是自2016年三季度以来，我国贸易顺差连续第8个季度同比收窄。对此，杨长湧表示，我国政府多次表态不主动追求贸易顺差，并出台了多项扩大进口的政策，取得了良好效果。

中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才：

居民收入持续稳定增长

2018年上半年，全国居民人均可支配收入14063元，比上年同期名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.6%。

“上半年全国居民人均可支配收入实际增长与经济增长基本同步，按人均计算，高于人均GDP增长速度。”中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才表示，上半年我国经济运行呈现出“缓中趋稳，稳中向好”特点，支撑居民收入稳定增长。

从收入结构来看，上半年居民工资、人均经营净收入、人均财产净收入三项收入均延续增长态势。徐洪才认为，经济结构不断优化带来居民收入结构的持续优化。近年来，我国经济增长正由高速增长向高质量发展转变，积极培育经济增长新动能，新技术、新业态、新经济增长较快。同时，供给侧结构性改革红利不断释放，服务业和消费对经济增长的贡献也在持续加大。 （详情）

编辑 / 李劼

设计 / 卢嘉

来源 / 经济日报（记者冯其予 黄 鑫 熊 丽 韩秉志 顾 阳 李华林 ）

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