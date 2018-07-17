发改委：不能只看增长数量 更要看发展质量

人民网北京7月17日电 国家发展改革委今日就宏观经济运行情况举行发布会，发改委新闻发言人严鹏程在会上表示，从上半年宏观经济数据看，今年以来我国经济运行总体平稳、延续稳中向好态势，主要宏观经济指标保持稳定，经济结构持续优化升级，质量效益继续改善，支撑我国高质量发展的内生动力不断增强。但也有少数经济指标增速有所放缓。比如，固定资产投资、社会消费品零售总额等指标，与前些年的两位数增长相比，增速的确有所下滑。对此，应当辩证看待。

严鹏程分析指出，一方面，相关指标增速回落并不必然意味着经济增速下滑。从支出法看，GDP由最终消费支出、资本形成总额、净出口构成，但固定资产投资并不等同于资本形成总额，社会消费品零售总额也不等同于最终消费。比如，近年来我国消费升级步伐加快，服务性消费快速增长，占全部消费的比重不断提高，按照现有的统计口径，这一变化在社会消费品零售总额指标中体现得并不充分。

另一方面，不能只看增长数量，更要看发展质量。就目前来讲，我国投资、消费结构正在持续优化。从消费看，消费提质扩容积极推进，今年上半年实物商品网上零售额增长了29.8%，信息、文化、旅游等消费旺盛。从投资看，民间投资、技改投资的增速持续高于整体投资水平，生态保护和环境治理、农业等补短板领域的投资保持较快增长，上半年的增速分别达到35.4%和15.4%。

关于下半年我国经济走势，严鹏程表达了以下三个观点。

第一，我国经济增长的动力结构在变化。经过这几年我们持续推进转变发展理念、转变发展方式、转变经济结构，我国经济已由过度依赖投资、出口拉动，转向主要依靠消费、服务业和内需支撑，最终消费和服务业对经济增长的贡献率均已达到60%左右，外贸依存度正在不断下降；世界最大规模的中等收入群体，可以说是蕴含着巨大的消费升级需求；过去五年我国的市场主体数量增加近80%，目前已超过1亿户，新产业新业态新模式迅猛发展，新动能对经济增长的贡献率超过1/3；三大战略、四大区域板块协调联动，新增长极增长带不断涌现，开拓了较大的回旋空间；对外开放的范围不断扩展，营商环境持续改善，对外资企业的吸引力明显增强，今年上半年新设外资企业同比增长了96.6%，等等。所有这些，都将为我国经济发展增添更加强劲的动力支撑。

第二，我国有足够的政策空间来应对世界经济不确定性冲击。当前，我国财政赤字率、政府负债率较低，商业银行资本充足率、拨备覆盖率较高，企业负债率趋于下降，宏观调控有足够的空间和政策工具可用。下半年，将坚持稳中求进这一工作总基调，保持战略定力，增强宏观经济政策的灵活性，加强政策之间的协调联动，确保稳住宏观经济基本面。具体看，将以补短板为重点，适度扩大有效投资，完善促进消费的体制机制，释放内需潜力；继续下大力气推进重点领域改革，切实解决制约创新发展的堵点、难点和痛点，激发市场主体活力；继续推进营商环境改善和结构性减税降费，让企业轻装上阵，切实增强经济增长的内生动力；继续扩大对外开放，充分发挥两个负面清单的作用，争取吸引更多的外资。同时，将加强对中美经贸摩擦中所涉企业的负面影响评估，有针对性地予以支持。

第三，我国有应对严峻复杂困难局面的丰富经验。我国有独特的制度优势，能够集中力量办成许多别的国家想办而办不了的大事。回顾历史，一路走来，历经无数坎坷，但每一次都能够从容成功应对。仅就改革开放40年来讲，我们就先后成功应对了1997年亚洲金融危机、2008年国际金融危机等一系列重大外部冲击，可以说是积累了大量卓有成效的经验，能够有效应对各类风险挑战。

严鹏程最后强调，我们有信心、有底气、有条件，也有足够的能力，以中国经济的巨大韧性和持续健康发展的确定性，有效应对世界经济的不确定性，确保实现年初确定的目标任务。

(责编：赵爽、李栋)