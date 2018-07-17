下半年经济走势如何？国家统计局给出一个判断！

7月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局发言人毛盛勇就2018年上半年国民经济运行情况作了介绍，并答记者问。

QA&经济日报记者：从近期的数据来看，消费表现比较疲软，投资和出口也是处于下行，这是不是意味着下半年经济下行压力会进一步加大？

答：第一个问题，怎么看当前的消费。第二个问题，看下半年经济的走势。

第一个问题，我不太同意你刚才的观点，我觉得从各方面的情况综合来看，消费依然保持一个比较好的增长态势，整个消费市场还是比较好的。我们可以从几个角度来看。

一是从价格来看。今年上半年居民消费价格上涨2%，这是一个温和上涨的水平，一方面说明市场的供求还是保持基本平衡，另一方面，这些年来整个消费品市场的供给是非常充裕的，但价格还能保持温和上涨，这是有比较好的需求在持续扩张，否则这个价格是没有支撑的。

二是从进口来看，今年上半年，货物进口增长11.5%，1-5月份服务进口增长11.4%，货物进口11.5%的增速里面，除了一部分大宗商品的进口增长比较快以外，很多消费品进口增长也比较快。比如化妆品进口增长了一倍，还有水海产品进口量也增长在12%以上。进口的增加说明国内的需求还是比较旺盛的。

三是从社会消费品零售总额来看，大家担忧可能是看五六月份数据有点波动。今年上半年社会消费品零售总额增长速度是9.4%，分季度来看，一季度增长9.8%，二季度增长9.0%。9%到10%之间的增长水平也是不低的。这里有一个原因，汽车类商品的销售，因为受7月1日汽车进口关税的调整，五六月份汽车类商品的销售有比较明显的回落，而且汽车类商品在整个社会消费品零售总额中的比重还比较高，大概占到13%左右，拉低了社会消费品零售总额，如果扣除汽车类商品销售短期因素影响，实际上社会消费品零售总额5月份的增速就不是8.5%，是10%左右，6月份的增长速度也不是9%，接近11%。而且二季度和一季度比，如果把这个因素扣除，二季度比一季度的速度还是加快的。对社会消费品零售总额的增长速度，还是要有一个全面准确的把握。

四是从服务消费来看，近年来中国消费结构加快升级，一方面表现为实物消费里升级类商品增长速度加快，另一方面服务消费保持比较快的增长。最近这些年在居民消费支出里，服务消费的比重每年大概提高1个百分点。目前居民消费里面，服务消费的比重约为50%。居民消费里面，服务消费的比重能够持续的提高，这说明服务消费的增长速度用现价计算，比实物消费增长速度要快。

综合这四个方面的情况来看，当前中国的消费还是保持了一个比较快的增长势头，而不是疲弱。

第二个问题，至于下半年经济增长的情况，短期经济增长主要还是看三大需求。从今年上半年主要的数据来看，经济增长的格局中，内需是决定力量，内需里面消费又是顶梁柱。从下半年来看，消费还是有条件延续平稳较快的增长态势。有几个因素：一是消费本身是刚性增长的。二是居民收入增长这些年来总体是保持比较快的增长，而消费是收入的函数。三是很重要的一点，我国经济发展到现在这个阶段，总体来讲消费结构升级的步伐只会加快，不会停下来，这是发展的大势。四是进口政策的因素，这些年为了推进高水平的对外开放，不断地满足人民日益增长的美好生活需要，加大了进口，也会促进了整个市场销售的活跃和增加供给。从这些因素来看，下半年消费还是能够延续比较好的增长。

从投资来看，今年上半年呈现一种缓中趋稳的态势。从投资的三大领域看，一是制造业投资连续三个月增长速度加快，增长势头还是不错的，这个势头下半年还有望延续。二是房地产投资，今年上半年增长9.7%。下半年我们看两个先行指标，一个是房屋新开工面积，上半年是在加快，第二个是土地购置面积和土地购置费增长加快，从这个情况来看，下半年房地产投资也有望保持一个比较快的增长。三是基础设施投资，上半年有所回落，下半年随着项目清理完成，合规项目加快落地进度，基础设施投资下半年也有望保持基本稳定。所以投资下半年应该是基本稳定的趋势。这是内需的情况。我们讲内需是决定性因素，也不是说外需不重要，外需仍然是很重要的变量。今年上半年对外贸易总的还是延续一个比较好的发展态势，下半年对外贸易确实面临一些挑战，但是也有很多有利的因素，总体还是有望保持平稳增长。

综合需求几个因素来看，下半年经济稳中向好的态势不会变。

QA&问：上半年国内外形势日趋复杂，中国经济为何依然可以保持这样的平稳运行？您如何评价中国经济上半年的运行情况？

答：从刚才我介绍的上半年中国经济运行的基本情况来看，上半年中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势。可以从以下四个方面来进行分析：

第一，经济运行平稳。从增长速度来看，上半年GDP增长速度是6.8%，其中一季度增长6.8%，二季度增长6.7%，连续十二个季度稳定运行在6.7%到6.9%这样一个中高速区间。从就业来看，全国城镇调查失业率连续三个月都低于5%，5、6月份是4.8%，这个水平是2016年国家统计局建立全国劳动力月度调查制度以来最低的水平；大城市城镇调查失业率是4.7%。从价格来看，居民消费价格CPI上半年是上涨2%，呈现温和上涨的态势，这也说明整个市场供求基本平衡。工业生产者出厂价格PPI上涨了3.9%，涨幅比上年同期回落2.7个百分点。3.9%左右这样的水平还是比较合理的，一方面能够保证工业企业利润保持比较合理的增长速度，同时也有利于减轻对下游产品的成本传导压力。

第二，结构优化升级。从产业来看，第三产业增长速度较快，第三产业增加值占GDP的比重继续提高，达到了54.3%，比上年同期提高了0.3个百分点；服务业对经济增长的贡献也在提升，今年上半年是60.5%，比上年同期提高了1.4个百分点，说明服务业对经济增长的压舱石作用在继续巩固。工业转型升级在加快推进，农业种植结构在不断调优。从需求看，消费对经济增长的基础性作用在不断地巩固。上半年消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。民间投资、制造业投资也呈现改善的趋势。进出口中一般贸易的比重今年上半年是59%，同比提高2.3个百分点。

第三，动能加快转换。从市场主体来看，今年以来放管服改革持续深入推进，创业创新不断发展，“双创”升级版在不断打造。今年上半年，日均新登记市场主体是1.81万户，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。从新需求、新消费来看，服务消费在加快增长，旅游、健康、养老、教育、文化增长比较快，实物消费里升级类的商品增长也比较快，像智能家电、工业机器人都保持一个比较快的增长。

第四，质量效益提升。从质量来看，今年上半年，按照绿色发展、生态文明建设的要求，清洁能源消费在整个能源消费中的比重，比上年同期提高了1.5个百分点；万元国内生产总值的能耗同比下降3.2%，降幅要高于3.0%的预期目标。从效益来看，三大收入增长都不错，今年上半年，全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，和一季度持平，与经济增长基本同步，按人均计算，快于人均GDP的增长速度；企业利润保持比较快的增长，1-5月份规模以上工业企业利润增长16.5%，规模以上服务业营业利润增长9%；今年上半年，一般公共预算收入增长势头也不错，增长10.6%，一般公共预算收入超过了10万亿元。

从以上四个方面的情况来看，今年上半年，经济运行稳中向好的态势在持续发展，经济迈向高质量发展的态势良好。而且，这种成绩的取得，是在当前外部环境不确定性增多、国内结构调整、转型升级扎实推进的大背景下实现的，应该说，成绩来之不易。

QA&问：因为上半年中美贸易摩擦对经济的影响还没有显现，很多分析认为下半年可能会对经济产生一定的下行压力，您怎么分析对经济和物价产生的影响？

答：从刚才我介绍的情况来看，今年上半年我国经济运行的主要指标总体比较平稳，如果说中美贸易摩擦有没有影响的话，我觉得即使有，也是比较有限。下半年，中美贸易摩擦的影响会怎么样，我们还需要进一步观察。但是总的来说，由美国单方面挑起来的中美贸易摩擦对中美两国经济都会产生影响，而且现在世界经济总体来讲是深度融合，产业链都是全球化的布局，很多相关的国家也会受到影响。所以，也会影响全球经济的复苏和世界贸易的持续增长。

至于你提到中美贸易摩擦对价格的影响，从目前的情况来看，价格运行还是比较平稳。主要是进口大豆的价格可能会有一定的上升，会带来豆制品及相关产品价格的一些变化。总的来看，第一，大豆及豆类相关品在CPI的权重比较小。第二，豆类的下游产品，主要是豆粕饲料可能会推高一点像猪肉或者鸡蛋类的价格，还有豆类会影响食用油。从今年上半年来看，我国猪肉和食用油的价格都还处于比较低的水平，猪肉价格同比下降12.5%，食用油的价格也是下降1%，即使价格有一点上升，对整个CPI的影响也非常有限。而且从下半年居民消费价格趋势来看，有望延续温和上涨态势。

可以从几个角度来理解。第一，货币政策还是稳健中性的，有利于价格保持总体稳定。第二，从影响CPI的三大构成来看，比如食品价格，这些年我国粮食产量丰产丰收，这为食品价格的平稳运行奠定了比较好的基础。从服务价格来看，今年上半年，一部分地区完成阶段性医疗服务价格改革任务，下半年，服务价格的上涨压力有所减轻。从工业消费品来看，一方面，今年PPI的涨幅比去年同期有所回落，减轻了对下游工业消费品价格的传导压力；另一方面，工业消费品总体来说还是供过于求，价格上涨的压力不太大。第三，中国在推进高水平的对外开放，今年还要大幅度增加进口，这也有利于扩大国内的供给。综合这些因素来看，今年下半年，我国居民消费价格应该还是能够延续温和上涨的水平。

QA&问：您刚才提到基础设施投资的增速下滑得比较快，这背后有什么原因？这跟加强金融监管有关系吗？

答：今年上半年基础设施投资增速确实有所放缓。对此，我们可以把思路打开一点来看。第一，过去这么多年，中国的基础设施投资持续保持在一个高位，20%以上的增长速度保持了很多年，大家到各个地方走一走、看一看，会发现基础设施建设取得了长足的进步。从这个角度来讲，当前基础设施投资的需求和过去相比没有那么强烈了。第二，中央从防范化解重大风险的角度出发，对项目的合规性、合理性，包括社会效益和经济效益进行综合评判，对项目包括PPP项目，加强了合规性校验。通过这些手段，下半年一些合规的项目可能会加快落地进度。所以，下半年固定资产投资包括基础设施投资有望保持平稳的态势。

QA&问：关于规模以上工业企业利润，之前统计局关于这个问题也做了一个说明，可能大家对不管是数据还是统计方法仍然有一些疑问，能否请您再进一步解释一下。

答：关于规模以上工业企业利润，前一段时间社会上有一些讨论，我们也非常重视。通过国家统计局的官方网站进行了说明，这位记者朋友提出这个问题，我也愿意就这个问题再展开做一些说明。

第一，工业企业利润数据是真实可靠，实际可比的，和相关的指标也是协调匹配的。党中央、国务院高度重视统计数据质量，近两年出台了几个非常重要的文件，包括《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》，还有《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》，国家统计局按照中央要求，加强了统计执法检查力度，严厉查处统计违法行为，依规依法夯实基础数据质量，数据的可靠性得到了明显加强。规上工业企业利润的数据是可靠的，很重要的理由是它和其他的一些相关指标协调性匹配性比较好。比如，今年1-5月份，从价格来看，PPI上涨3.7%，比1-4月份扩大0.1个百分点。我们知道工业企业利润增长很大的一个原因就是价格上涨带动的，价格上涨带动了工业企业利润的增加。从相关实物量指标来看，1-5月份工业用电量增长7.7%，比1-4月份加快1个百分点；铁路货运量增长7.2%，比1-4月份加快1.1个百分点。从相关部门的指标来看，1-5月份国内增值税增长了19%，其中工业增值税增长了16.6%；还有财政部公布的1-5月份国有企业的利润是增长20.9%，规上工业企业里面的上市公司1-5月份的利润也是两位数的增长。工业利润增长16.5%和这些指标是匹配的。

第二，工业企业利润的计算方法是科学的，已经使用了20年，具有连续性和稳定性。规上工业企业利润的统计范围，是指年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业。我们知道，企业的生产经营活动总在发生变化，企业有的会从规模以下进入到规模以上，有的从规模以上退到规模以下，有新成立的，也有消亡的。因此，规模以上工业企业的数量是在变动的。但是有一点，不管是升规的还是降规的，按照统计制度方法规定，都要履行严格的审核手续。过去一年，由于加强统计执法，加强数据审核，规模以上工业企业的数量是减少的。规模以上工业企业利润增速的计算方法是怎么算的呢？国家统计局用的方法叫固定报告期法。具体来说，企业的范围分为五类，第一类是存续的企业，就是去年和今年都存在，都在规上名录库里的企业，这类企业基期和报告期的利润变化很好理解。第二类是升规的企业，规模以下的由于经营好了，达到了规模以上的范围，进入规模以上企业名录库，基期的利润也就是上年同期的利润，需带入计算。企业在填报今年利润的时候，同时也要填报上年的利润。第三类是降规企业，由规模以上退到规模以下，这样的企业不在规模以上范围内，计算规上企业利润时不考虑该类企业，转到规下统计，国家统计局对规模以下企业是用抽样调查进行统计的。第四类是新建的企业，新建的企业如果当年营业收入达规，当年的利润要计入报告期，但是由于他们上年没有基数，基期的利润就是0。第五类是消亡的企业，或者注销的企业，这样一类企业报告期的利润是0，但上年的利润要计入基期。固定报告期法从1998年开始使用，已经连续使用20年，没有发生变化。五类情况综合在一起，能够比较准确、客观地反映工业企业利润的变化趋势，不存在人为有意抬高或者压低增长速度的情况。

第三，影响工业企业基期和报告期利润的因素，除了刚刚讲的经济因素外，还有一些非经济因素的影响。一是统计执法的加强。近两年我们加强统计执法检查力度，2017年到2018年4月份，国家统计局查处了72起重大统计违法案件，约谈告诫相关责任人129人次，处分处理79人次。各地统计机构也查处了7000多起统计违法案件。在执法过程中，对发现的一些不合规企业进行了清理，对相关基数也进行了修正。二是对企业跨地区、跨行业的重复统计进行了剔除。现在企业跨地区、跨行业经营越来越多，我们在执法和数据审核过程当中发现，有一些企业把总部和所属企业的数据捆在一起，重复填报和报送。举一个例子，有一家企业有25个下属企业，其中有19个下属企业都和总部捆在一起重复报数，一些主要指标重复率达到29%。从去年四季度开始，根据专项调查情况，我们对企业的重复报送情况进行了剔除。三是营改增以后，一部分工业企业把非工业或者服务业的经营活动进行了剥离。全面推开营改增以后，服务业实行增值税可以享受进项税的抵扣，有税收优惠，一些工业企业将服务业生产环节剥离出来。税务部门的数据表明，过去两年建筑业、金融业、房地产业、生活性服务业这四个行业新成立的企业超过350多万户，这其中有相当一部分就是主辅分离的结果，使今年工业企业的利润数据减少。

第四，国家统计局将继续下大力气提高统计数据的质量。数据质量是统计工作的生命，社会公众的关注是我们改进工作的动力。国家统计局将进一步按照党中央、国务院的要求，在加快推进统计制度方法改革的同时，进一步加大统计执法力度，有假必查，有错必纠。我们也真诚地欢迎社会各界包括广大的媒体朋友一如既往的关心支持和监督统计工作，帮助我们改进统计工作，帮助我们一起提高统计数据质量。

QA&问：下半年影响宏观经济运行的主要风险因素您是怎么看的？可不可以谈一下哪些方面的改革可以应对下半年的挑战？

答：当前，我国经济运行总体平稳、稳中向好，积极的因素、迈向高质量发展的因素在不断地积累增多。从下半年来看，外部环境确实有很多的变数，不确定性、不稳定性有所上升。从外部来看，上半年世界经济呈现复苏的态势，复苏的同时也有一些分化，但是世界贸易保护主义持续升温，这对世界经济复苏会构成一个重大的挑战，对我们来讲也增加了一些挑战和不确定性。从内部来讲，经济发展不平衡不充分的矛盾突出，当前正处在结构调整转型升级的攻关期，下一步，要坚持推进供给侧结构性改革，持续扩大内需，使经济运行始终平稳运行在合理区间。谢谢！

QA&问：现在估计中美贸易会不会影响到在下半年经济数据跳出6.7%-6.9%的区间。而且除了对价格影响之外，刚才说影响不大，但是对于其他指标的表现，比如对外投资或者是出口的表现，会不会有下滑的情况出现？之前国内出台了很多关于房地产的措施，不知道下半年的房价会不会有下滑的情况？

答：第一，关于中美贸易摩擦的影响，刚刚讲到了对价格和经济增长的影响。中美贸易摩擦对中国经济的影响，还需要进一步观察。

第二，你讲到资本的流动，包括对外投资，也包括吸引外商直接投资。资本一个基本的特点，就是资本是用脚投票，是逐利的，哪里能挣钱资金就往哪里流。中国市场这么大，成长性这么好，营商环境在不断改善，而且不断提升对在华各类企业的产权保护和各类市场主体公平的待遇，企业来中国投资是有信心、有热情的。最近一些著名的国际品牌纷纷在中国落户，我觉得就是一个很好的证明。特别是今年上半年，包括以美元计价也好，以人民币计价也好，外商直接投资还是保持增长的态势，在资金的流入或者吸引外商投资方面，中国仍然是热土。

第三，房价的问题。从70个大中城市的房价运行情况来看，房价总体还是比较平稳。但是，房地产还存在一些结构性矛盾，今年以来三四线城市房价涨幅确实比较高，有一些热点城市上涨的压力还比较大，但一些边远地区、人口外流压力比较大的地区还有一些库存。所以，要因城施策，精准调控。从下一步发展情况来看，一方面要进一步加强和完善宏观调控，同时，从供给侧进一步发力，包括加快推进房地产税相关政策举措，实现多主体供给、多渠道保障，加快推进租售同权等一系列配套政策的落实，加快长效机制建设，更好地促进房地产平稳健康发展，更好地实现“房子是用来住的而不是用来炒的”这样一个基本定位。

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