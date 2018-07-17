透视中国经济“半年报”

中国经济用自身的确定性，再次为不确定性增强的全球经济注入信心。

16日发布的数据显示，中国经济上半年实现6.8%的增长，延续总体平稳、稳中向好的发展态势，经济迈向高质量发展起步良好。

综观上半年数据，中国经济“好”和“进”的脉络越发清晰：结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，市场预期总体向好。

今年下半年，中国经济发展面临的国内外环境仍然复杂多变。夯实经济向好势头，要稳政策、稳预期、稳信心；要向改革要活力、向开放要动力。

坚持创新引领、深化改革的中国经济，将在高质量发展的轨道上行稳致远；全面扩大开放、持续稳中向好的中国经济，将为世界经济注入更多动力。

(责编：王吉全)