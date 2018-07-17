七大“首席”，这样点评上半年主要经济指标

7月16日，国家统计局发布了2018年上半年主要经济数据。初步核算，上半年国内生产总值为418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。

市场人士认为，我国经济上半年投资平稳、消费回升，结构调整步伐加大，“脱虚向实”初见成效，高质量发展之势逐渐形成。

交通银行首席经济学家连平：

新动能支撑作用显现

交通银行首席经济学家连平认为，从产业结构看，上半年第三产业增加值增速比第二产业快1.5个百分点；占国内生产总值的比重为54.3%，比上年同期提高0.3个百分点，高于第二产业13.9个百分点。从需求结构看，最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%，高于资本形成总额47.1个百分点。

工业结构看，新产业新产品快速成长。上半年工业战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2.0个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15.0%。

从贸易结构看，新消费蓬勃发展。上半年全国网上零售额40810亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额31277亿元，增长29.8%，占社会消费品零售总额的比重为17.4%，同比提高3.6个百分点；非实物商品网上零售额9533亿元，增长30.9%。绿色发展稳步推进。

中泰证券首席经济学家李迅雷：

“脱虚向实”初见成效

中泰证券首席经济学家李迅雷表示，总的来看，尽管工业生产出现短期回落态势，但宏观经济整体仍然稳定，并呈现较多亮点。

一是制造业投资延续回升。二是房地产调控效果明显。三是消费有望保持相对稳定。李迅雷表示，更值得注意的是，自2016年4月份以来，社会消费品零售总额增速连续26个月超过固定资产投资增速，表明投资消费结构优化的态势仍在延续，消费对宏观经济的“稳定器”作用将进一步发挥。

民生银行首席研究员温彬：

经济运行韧性增强

民生银行首席研究员温彬表示，经济运行韧性较强，上半年经济运行整体平稳。

在投资方面，今年1月份至6月份固定资产投资（不含农户）同比增速较1月份至5月份回落0.1个百分点，投资整体平稳，但构成项的表现明显分化。其中，制造业投资相对亮眼，累计增速升至近期高点；民间固定资产投资保持向好，累计增速升至8.4%；制造业投资累计同比增速较前值上升1.6个百分点至6.8%，创下2016年3月份以来新高。高端制造业表现相对较好，计算机、通信和其他电子设备制造业累计同比增长19.7%，较1月份至5月份提升5.1个百分点；汽车制造业累计同比增长8.5%，较1月份至5月份提升1.1个百分点。

交银施罗德基金首席宏观策略分析师马韬:

结构调整步伐加大

交银施罗德基金首席宏观策略分析师马韬认为，观察中国经济投资、出口、消费三个主要引擎的变化，可见2018年中国经济结构调整的步伐在加大。2009年以来，资本形成对中国经济的贡献率逐步走低，维持在30%左右；净出口的贡献率稳定在零轴上下，经济对外依存度整体下降，中国进口需求对世界的影响力扩大；最终消费支出贡献率在2018年年中上升至近9年以来的最高点78.5%，消费支出已成为中国经济目前最主要的发展动力。

马韬说：“产业升级是2018年上半年的另一个主要趋势。尽管去产能、去库存进程中工业整体供给逐步缩减，新兴产业生产却在持续加速。”上半年战略性新兴产业工业增加值增速达到8.7%，比整体工业增加值增速高2%，新能源、工业机器人、集成电路等产品保持高增长。服务业也呈现类似格局，实物商品网上零售额占全社会消费品零售额比重继续增长，从2015年初的8.3%提高到了2018年年中的17.4%。

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春：

乐观看待转型阵痛

博时首席宏观策略分析师魏凤春表示，从数据不难看出，我国经济结构继续优化，房地产景气度仍然向好。开发商对后市预期边际上相对更为乐观，体现为购地面积持续环比上升。同时，社会融资环比增速处于低位，表内信贷扩张。

魏凤春分析说，从今年上半年经济数据看，贸易摩擦、金融监管环境是近期影响经济走势的两个因素。一方面，不宜因短期贸易摩擦看空中国的长远健康发展；另一方面，对于金融监管环境的变化，市场不应过分悲观，应以更加积极和乐观的心态看待经济转型和防风险过程中的阵痛。

“总体看，上半年我国工业产出增速平稳，宏观经济有‘压舱石’。在经济增长动能转化的关键时期，产业结构的变化引导系统性资产配置的重心发生变化，也决定着二级资产的配置。”魏凤春说。

国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春:

消费率呈回升趋势

国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春表示，上半年我国经济总的来说延续稳中向好态势，消费相对平稳，制造业投资连续3个月回升，政府主动调控将基建投资降至更可持续的水平（7%左右），经济结构仍处在改善通道上，高质量发展之势逐渐形成。

花长春认为，消费业已成为经济主要贡献力量，是经济稳定的最主要原因。受人均收入上升、社会保障体系增强、人口年龄结构变化等因素带动，我国消费率已经呈回升趋势。上半年消费贡献GDP增速达78.5%。居民部门消费行为的变化是渐进式的，短期内很难像投资行为那样剧烈变化，因此，当消费对一国经济贡献达到较高程度时，其经济增长的稳定性会比较好。

中原银行首席经济学家王军：

民间投资活力得到释放

国家统计局发布的数据显示，2018年前6个月，全国固定资产投资同比增长6%，增速比前5个月回落0.1个百分点。民间固定资产投资184539亿元，同比增长8.4%。在投资增速整体放缓的情况下，民间投资何以实现相对较快增长？

中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军表示，这是多方面共同作用的结果。首先，去年下半年陆续出台的《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》等政策措施效果显现，企业家成长环境持续优化。

其次，今年以来我国陆续出台了一系列降低实体经济成本的政策措施，同时深化“放管服”改革，极大地降低了企业负担。

此外，随着供给侧结构性改革深入推进，部分领域去产能的积极效应得到体现，市场行情走好，价格持续反弹，企业利润改善，投资回报上升，成为激励企业加大投资的重要诱因。

(责编：王吉全)