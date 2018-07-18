经济新动能重塑增长格局（锐财经·年中经济观察 ②）

第三产业增加值增速比第二产业快1.5个百分点；工业战略性新兴产业增加值同比增长8.7%；消费对经济增长的贡献率达到78.5%……上半年中国经济成绩单“新”意更浓，经济发展的新动能正加速崛起、经济迈向高质量发展的态势日益凸显。专家指出，新动能正在重塑中国经济的增长格局，不仅深刻改变着人们的生产生活方式，而且成为高质量发展的强大引擎。

新意浓，经济发展内生动力增强

新意浓，体现在何处？

新主体更加活跃。国家发改委新闻发言人严鹏程介绍，上半年日均新登记市场主体1.81万户，过去5年我国市场主体数量增加近80%，目前已超过1亿户。“随着重点领域改革向纵深推进，营商环境不断优化，有效激发了市场主体活力，释放了发展动力，改善了市场预期。”严鹏程说。

新产业迅速崛起。代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长比较快，其中高技术产业、装备制造业增加值分别增长了11.6%和9.2%，均快于整体工业。战略性新兴产业的增加值增长速度明显快于全部规模以上工业增加值的增速。

创新步伐加快。今年1—5月，156个国家高新区共实现营业收入12.35万亿元，同比增长8.13%；净利润7265亿元，同比增长8.78%；出口13719亿元，占全国货物和服务出口总额的两成，技术贸易和服务贸易的比重和水平显著提高；注册企业13.6万家，同比增长25.3%，硬科技和前沿科技企业大量涌现。

国家信息中心经济预测部副主任王远鸿在接受本报记者采访时表示，中国经济“半年报”显示，当前经济增长的新动能正在不断激发，经济结构正在不断优化。“新业态、新模式、新技术、新产品，带来了更多增长机会，也为传统产业改造升级打开全新空间。在供给侧结构性改革的持续作用下，中国经济的内生动力越来越强，经济增长的韧性也越来越高。”王远鸿说。

引擎新，经济转向高质量发展

经济发展的新动能为何如此引人关注？

上海交通大学安泰经济与管理学院教授陈宪表示，新动能由新的生产要素和新的增长来源组成，是经济增长的“因”。只有加快培育新动能、继而实现对旧动能的替代，才能推动战略性新兴产业在经济增长中作出更大贡献，并在现代化经济体系中居于主导地位，实现转型升级。“上半年经济数据带来的好消息是：快速崛起的新动能，正深刻改变生产生活方式，成为中国迈向高质量发展的新标志。”陈宪说。

专家指出，这在消费和投资两方面都有体现。

从消费看，消费提质扩容积极推进，消费升级类商品销售较快增长，农村消费增速继续快于城市，网上零售保持30.1%的快速增长态势，幸福产业领域服务消费提质扩容，旅游、文化娱乐等服务消费需求持续旺盛。世界最大规模的中等收入群体，蕴含着巨大的消费升级需求。

从投资看，民间投资、技改投资的增速持续高于整体投资水平，生态保护和环境治理、农业等补短板领域的投资保持较快增长，上半年的增速分别达到35.4%和15.4%。企业质量效益不断改善，前5个月规模以上工业企业利润增长16.5%。

“推动经济高质量发展，必须坚持‘质量第一、效益优先’。这就需要解决好靠什么实现增长、实现怎样的增长等问题。可以说，经济增长新动能恰恰是由高速发展向高质量发展转换的重要载体和实现方式。”王远鸿说，当前，无论从微观看还是从宏观看，中国经济的新动能都日益强大，对“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的体现也越来越多，这些都有助于中国实现更高质量的发展。

信心足，经济持续健康发展有支撑

严鹏程表示，“我们有信心、有底气、有条件，也有足够的能力，以中国经济的巨大韧性和持续健康发展的确定性，有效应对世界经济的不确定性，确保实现年初确定的目标任务。”

他分析，信心和底气主要来自于三方面。其一，经济增长的动力结构在变化。经过近几年持续推进转变发展理念、转变发展方式、转变经济结构，中国经济已由过度依赖投资、出口拉动，转向主要依靠消费、服务业和内需支撑，最终消费和服务业对经济增长的贡献率均已达到60%左右，外贸依存度不断下降；三大战略、四大区域板块协调联动，新增长极增长带不断涌现，开拓了较大的回旋空间；对外开放的范围不断扩展，营商环境持续改善，对外资企业的吸引力明显增强，今年上半年新设外资企业同比增长了96.6%。“所有这些，都将为我国经济发展增添更加强劲的动力支撑。”

其二，中国有足够的政策空间来应对世界经济不确定性冲击。“当前，我国财政赤字率、政府负债率较低，商业银行资本充足率、拨备覆盖率较高，企业负债率趋于下降，宏观调控有足够的空间和政策工具可用。同时，我们将加强对中美经贸摩擦中所涉企业的负面影响评估，有针对性地予以支持。”严鹏程说。

第三，中国有应对严峻复杂困难局面的丰富经验。严鹏程强调，“我国有独特的制度优势，能够集中力量办成许多别的国家想办而办不了的大事。”

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