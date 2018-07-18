小麦优质优价特征更加明显

近期，新麦收购、猪肉价格反弹、部分地区个别果蔬品种滞销等问题出现，农产品价格走势牵动人心。17日，农业农村部举行例行新闻发布会，通报上半年重点农产品市场运行情况。

农业农村部市场与经济信息司司长唐珂介绍，今年以来，我国农产品市场供给总体充裕，多数农产品价格呈持续下跌走势。6月我国“农产品批发价格200指数”为98.37（以2015年为100），虽然同比高3.71个点，但比1月份下跌7.98个点。

稻谷、小麦受最低收购价下调影响，价格稳中有跌。据监测，截至6月30日，主产区小麦累计收购2130万吨，同比减少1133万吨。新麦收购进度比去年同期慢了三成左右。“今年大量质量偏差的小麦达不到最低收购价收购标准，销售价格偏低，购销进度偏慢。”唐珂说，随着小麦最低收购价的首次下调，市场机制作用得到充分发挥，优质小麦需求旺盛、价格上涨，6月上中旬主产区优质麦收购几乎一天一涨价，优质优价的特征更加明显。

5月底以来，随着压栏大猪逐步上市消化，生猪阶段性供给过剩局面有所改善，猪价在持续大幅下跌后反弹。据农业农村部监测，6月份全国猪肉批发均价每公斤16.63元，环比涨4.2%，同比仍跌16.6%。

这种反弹能否持续，关键还要看供需基本面。据农业农村部400个县生猪监测点数据，今年5月生猪存栏量环比减1.9%，同比减2.0%，能繁母猪存栏环比减2.5%，同比减3.9%，但平均每头能繁母猪能够提供的有效仔猪数由2015年15头左右提高至20头以上，产能总体仍处于较高水平。

“我们仍维持在一季度市场信息发布会时所做的判断，即今年全年猪价将总体处于下降通道，呈低位震荡走势，国庆中秋消费旺季可能出现阶段性上涨。”唐珂建议，养殖户特别是中小规模户密切关注市场行情，合理安排补栏、出栏，避免生产的盲目性。

此外，6月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤3.48元，环比跌1.7%，同比涨9.4%。其中，全国大蒜平均批发价为每公斤4.23元，环比跌9.2%，同比跌36.9%。“大蒜价格低迷的原因主要是供大于求。综合考虑今年产量和库存情况，未来几个月蒜价下行压力仍然较大。”唐珂说。

从后期走势看，近年来各地扩种的水果陆续进入盛果期，夏秋季节是各种水果大量收获旺季，水果均价可能继续下跌，各地需加强产销对接，防范个别区域、品种滞销卖难。

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 10 版）

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