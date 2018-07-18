要下真功夫构筑好城市“里子”

进入汛期以来，持续极端天气让我国多个城市开启“看海”模式。资料表明，近几年我国年均有185座城市发生内涝，造成的损失也越来越多。网民认为，摆脱“逢雨必涝”的怪圈，须在平时多下功夫，抓好地下管网建设，完善城市排水系统，不断升级应对极端天气的能力。
网民“茆京来”指出，防治城市内涝，必须规划先行、排蓄结合、系统治理，但很多城市管理者“重开发、轻安全，重地上、轻地下”，对城市内涝防治缺乏科学认识，在顶层设计过程中缺少全面规划和统筹谋划，在建设过程中存在无序扩张、硬覆盖增加、干扰排水设施功能、排水系统建设滞后、老城区管道普遍“超期服役”等问题，使得城市内涝发生范围越来越广、积水深度越来越大、滞水时间越来越长。
据悉，我国于2013年提出要按照“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的原则，因地制宜，建设“自然积存、自然渗透、自然净化”的海绵城市。
网民“谷雅丽”表示，尽管一些城市入选国家“海绵城市”建设试点，一些城市也积极探索城市治水新模式，并频繁整治水患，但暴雨来临，效果依旧不明显。反复内涝的背后，不难发现城市在规划开发过程中，对排涝考虑不周，下水管道建设滞后带来的历史欠账太多，也反映出水务、规划、城建等部门解决前述历史欠账问题的思路和方法存在偏差。
网民建议，多管齐下破解“城市看海”，用良心构筑城市“里子”。一方面，政府职能统一、相关法规条例的设立至关重要，排涝是一套完备的系统工程，需要政府多个部门协同工作，亟须改变当前部门职责分割、归属不同导致的排涝责任划分分散；另一方面，要重视城市排涝“硬件”的修建，如可以学习国外先进城市修建超大蓄水池的经验，按国情在内涝易发生地区修建小容量、分布式的蓄水池，完善城市排洪系统。
（记者 张小洁 整理）
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