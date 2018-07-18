原标题：长三角地区加速5G网络建设 未来四年投资2000亿

长三角地区正在以5G试点城市为契机，加速区内5G网络建设。

《经济参考报》记者获悉，长三角三省一市政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔已签署《5G先试先用推动长三角数字经济率先发展战略合作框架协议》，各方将围绕连接、枢纽、计算、感知等5G基础设施建设开展广泛深入的战略合作。

根据框架协议，今年长三角将建成国内规模最大的5G外场技术试验网，2019年率先在国内开展试商用，2020年成为国内首批正式商用的地区之一，并同步推进5G应用及产业链协同发展。

根据三大运营商公布的5G试点城市名单，上海、南京、杭州、苏州四个长三角节点城市均已入围。上述城市的试点工作已按计划展开。以上海为例，三大运营商当地分公司均表示，将对标国际最高标准最好水平，建设上海地区的5G网络，2018年验证5G端到端组网能力，为2019年试商用、2020年全面商用奠定基础；期间，还将展开物联网、车联网、智慧城市等应用测试，进一步探索各类5G应用和业务。

此外，三大运营商还将协调上海、江苏、浙江、安徽等地分公司，在建设5G基础设施的基础上，加快实现长三角区域内的5G网络先行先用、数据中心圈层式布局优化、区域智能大脑等，积极助力医保、社保、公交等公共服务的互通，助力三省一市政府部门建设跨区域的人口、交通、环境等联动监管平台。

依据《长江三角洲城市群发展规划》，到2021年，中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔将在长三角累计投入资金超过2000亿元进行5G基础设施建设。在此期间，长三角地区还将以上海亚太信息通信枢纽和南京、杭州等国家级互联网骨干直连点为基础，加快区域通信枢纽和骨干网建设，打造世界级信息通信枢纽。

(责编：朱江、李栋)