创新协同机制促进京津冀城市群实力提升与经济结构优化

首都经济贸易大学与社科文献共同发布的《京津冀蓝皮书：京津冀发展报告（2018）》指出，京津冀作为我国三大城市群之一，亟须创新体制机制实现经济结构优化与功能提升，提升城市群整体实力。
第一，构建协同创新共同体。一是搭建京津冀创新资源信息共享平台。依托“互联网+”与大数据技术，建立“京津冀创新要素服务平台”。为创新要素的供给与需求搭建桥梁和互通机制。二是构建创新主体交流机制。三是完善科技创新成果转化推广平台。
第二，构建产业转移对接机制。一是在劳动力要素流动方面，建立京津冀区域的人才服务保障体系；在资本流动方面，对接三地功能定位，建立产业资本与金融资本、财政资本跨域流动机制。二是要立足三地功能定位，引导企业业务错位发展。制造业方面要依托北京科技资源优势和津冀先进制造业基础，天津应加大技术要素和资本要素投入，做大做强高技术产业。最终形成产业链并扩展延伸。京津应向产业链高端环节延伸，引导、支持民营企业、国有企业强化研发活动。将产业链中低端配套放在河北，通过构建产业集群、延伸产业链条，实现区域产业深度合作。三是以配套服务机制为保障。建立如区域内户籍、社保等相互认证制度等，吸引劳动力因地就业和资本跨域转移。
第三，完善公共服务均等化机制。一是建立公共服务对接共享机制。在医疗方面，推进三地医疗服务信息公开透明，建立跨行政区的网络预约挂号机制，同时保障三地社保体系的无缝对接。二是建立高层次医疗、科技、教育人才共享机制。
第四，探索财税协调机制。一是建立京津冀财政统一规则。建议在京津冀探索建立区域预算一致规则。二是在现有的横向转移支付制度基础上，建议扩展京津对河北的财政转移支付方式，以合理方式“抽肥补瘦”，抑制地区间差距扩大。三是建立财税政策实施效果评价机制。对京津冀三地的财政、税收政策的实施效果进行评价，及时发现不足，补齐政策短板。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】