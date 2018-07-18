2018年我国人工智能市场增速将达75%

由清华大学中国科技政策研究中心、清华大学公共管理学院政府文献中心多家机构联合组成的课题组近日在京发布了《中国人工智能发展报告2018》。报告显示，2017年中国人工智能市场规模达到237亿元，同比增长67%，预计2018年我国人工智能市场增速将达75%。
报告指出，中国人工智能企业数量排名全球第二，而北京是全球人工智能企业最集中的城市。中国人工智能企业数量从2012年开始迅速增长，截至2018年6月，中国人工智能企业数量已达到1011家，位列世界第二，但与美国的差距还非常明显（2028家）。中国的人工智能企业高度集中在北京、上海和广东。在全球人工智能企业最多的20个城市中，北京以395家企业位列第一，上海、深圳和杭州也名列其中。中国人工智能企业应用技术分布主要集中在语音、视觉和自然语言处理这三个技术，而基础硬件的占比很小。
中国已成为全球人工智能投融资规模最大的国家。从2013年到2018年第一季，中国人工智能领域的投融资占到全球的60%，成为全球最“吸金”的国家。但从投融资笔数来看，美国仍是人工智能领域创投最为活跃的国家。在国内，北京的融资金额和笔数都遥遥领先其他地区，上海和广东的人工智能投资也很活跃。从2014年开始，国内人工智能投融资活动的早期投资的占比逐渐下降，投资活动日趋理性，但A轮融资还是占主导地位。
人工智能已经在医疗健康、金融、教育安防等多个垂直领域得到应用。2017年全球机器人市场达到232亿美元，中国市场占27%。其他如无人机、智能家居、智能电网、智能安防、智能医疗和智能金融也发展较快。
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