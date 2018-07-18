原标题：7月全国楼市调控超30次

本报讯（记者 陈雪柠）在住建部于7月发布30城市巡查整顿房地产通知后，全国多城市密集开启了一轮房地产整顿。中原地产研究中心统计数据显示，本月各地政策累计已经出台了30次，年初至今更是超过了220次。

据统计，全国超过80个县级以上城市在上半年发布了各类型的调控政策。从政策类型和调控方向看，今年的政策不仅仅局限在2017年就有的限购、限售、约束信贷等类型，相对2017年更是全面升级市场监管，并在6月底开始一轮历史最严格的30城市监管。从7月初开始，多个城市开始全面加码调控。据预测，预计2018年下半年的楼市调控力度将全面超过上半年，预计楼市升级的调控政策内容将不断出现，而从住建部等多部门开始的政策监管将是下半年市场的主要特征，市场的平稳将在政策推动下逐渐出现。

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