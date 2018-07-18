7月全国楼市调控超30次

本报讯（记者 陈雪柠）在住建部于7月发布30城市巡查整顿房地产通知后，全国多城市密集开启了一轮房地产整顿。中原地产研究中心统计数据显示，本月各地政策累计已经出台了30次，年初至今更是超过了220次。
据统计，全国超过80个县级以上城市在上半年发布了各类型的调控政策。从政策类型和调控方向看，今年的政策不仅仅局限在2017年就有的限购、限售、约束信贷等类型，相对2017年更是全面升级市场监管，并在6月底开始一轮历史最严格的30城市监管。从7月初开始，多个城市开始全面加码调控。据预测，预计2018年下半年的楼市调控力度将全面超过上半年，预计楼市升级的调控政策内容将不断出现，而从住建部等多部门开始的政策监管将是下半年市场的主要特征，市场的平稳将在政策推动下逐渐出现。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】