6月北京新房价格环比持平 共有产权房供应大幅增加

国家统计局昨日发布6月份70个大中城市商品住宅销售价格数据显示，从同比看，70个大中城市中，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平，二手住宅销售价格由上月下降转为上涨0.1%。其中，本市新房价格环比与上月持平，同比下降0.1%；二手房价格环比微涨0.1%，同比下降4.6%。
一线城市新房价格涨0.6%
“6月份，一线城市商品住宅销售价格总体稳定，二线城市有所上涨，三线城市上涨势头得到抑制。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟说，从环比看，一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，其中北京和上海价格与上月持平，广州和深圳价格分别上涨1.9%和0.3%；二手住宅销售价格与上月基本持平。二、三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格均有所上涨。
在70个大中城市中，新房价格环比涨幅最大的城市“花落”海口，上涨3.9%，济南、丹东、三亚的新房价格涨幅也进入了“3”时代；新房价格同比涨幅最大的城市为丹东，与去年相比上涨了15%。
6月份，二手房价格环比涨幅最大的城市为长春，上涨2%，其次为三亚、海口、西安、天津等城市；同比涨幅最大的城市为乌鲁木齐。
在北京、天津、上海等15个热点城市中，新房价格涨跌互现。其中，南京、无锡新房价格环比下降，最大降幅为0.2%；北京、上海、厦门环比持平；天津、杭州、合肥等10个城市环比上涨，最高涨幅为3.6%。
“一线城市中北京与上海房价相对平稳，本次反弹主要集中在二线城市，其中很多城市最近都释放了人才政策和摇号政策。”中原地产首席分析师张大伟介绍，从7月开始，全国多个城市密集开展治理房地产市场乱象行动，预计后续市场将趋于平稳，价格上涨幅度将被遏制。
共有产权房供应大幅增加
从北京情况看，今年上半年，新房市场交易量有所回落，价格相对稳定，房地产市场调控显现成效。
据我爱我家集团研究院统计，上半年本市新建商品住宅（不含保障房）共网签10790套，与去年上半年成交的15834套相比，大幅下降3成以上。成交均价为43198元/平方米。新房市场整体呈现量减价稳的趋势。
值得关注的是，共有产权房成交正大幅增加。据初步统计，6月份，共有产权房新增供应1620套，网签142套，供应量同比增加近3倍。上半年，共有产权房新增供应共计达到4028套，已高于去年全年供应量。“在当前房地产调控政策下，保障性住房会加大供应比例，而像别墅这种非刚需类供应也会相应减少，预计下半年会延续上半年这种供应趋势。”我爱我家市场研究院院长胡景晖表示。
新房成交仍是远郊化特征明显，中小户型是主流房型。从区域分布看，昌平区、通州区、门头沟区和丰台区在6月份贡献了超过一半的新房交易量。其中，昌平区占18%，网签297套。上半年成交房型大多以两居室为主，户型结构上以50平方米至90平方米居多。
二手房平均成交周期40天
多家中介机构反馈，京城二手房交易量有所回升，但整体房价已趋平稳。
据了解，剔除国庆节、春节等长假的影响，从去年7月至今年5月，本市二手房交易量逐月增长、缓步回温，6月则出现止涨回落。在业内看来，6月网签量的下滑意味着这一轮的回温基本结束，市场开始进入触顶企稳的调整期。
根据我爱我家市场研究院统计，今年上半年，二手房成交均价与去年下半年相比，下跌2.1%。此外，上半年使用商贷和全款的人群占比缩小，使用公积金贷款的人群占比明显增大，二手房购房者以自住刚需人群为主。
随着房地产市场趋于平稳，交易节奏更加理性，看房次数增多。“虽然市场有所回温，但抢房、恐慌性购房的过热迹象并没有出现。从上半年情况看，二手房成交房源的平均被看次数为14次左右，成交客户的平均看房次数为5次左右，平均成交周期为40天。”胡景晖介绍，目前北京二手房市场的交易规模已经回到了单月1.5万套上下的正常水平，市场接下来的上升空间已经不大，未来将逐渐趋于平稳。在交易量稳定的情况下，房价没有上升动力。下半年，北京二手房市场基本会进入平稳期，保持健康和理性。
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