原标题：我国天然气市场交易首次引入招标模式

上海石油天然气交易中心（以下简称“交易中心”）7月12日受中海石油气电集团广东销售分公司、珠海销售分公司委托，开展了国内首场液化天然气（LNG）招标交易。这是交易中心继挂牌、竞价交易之后在推动国内天然气市场化交易中的又一项创新探索。

根据交易中心公告，本场交易招标量2000吨，每家用户投标气量最小20吨，最大1000吨，投标底价为3950元/吨，交收地点为中海油珠海金湾LNG接收站，交收日期为7月16日至7月31日。据了解，12日上午的交易过程中，参与投标用户的有效申报量达到5600吨，最终2000吨LNG全部成交，加权成交均价为4088.5元/吨。

交易中心副总经理付少华表示，本次LNG招标交易相对竞价交易效率更高，客户只需按自己需求出价，并且能根据不同价格承受能力申报多个标的，从而更好地挖掘潜在市场、发现市场供需变化、形成市场化交易价格。

“之前的竞价交易往往是挂出多个竞价单，每单不可拆分，而本次招投标允许客户最少投标气量为20吨，所有客户累计投拍量达到招投标总量的80%即有效，交易模式更加灵活，有利于供需双方的计划安排。”卓创资讯天然气高级分析师刘广彬对记者表示。

中海石油气电集团贸易分公司LNG贸易经理魏琳表示，本次招投标活动深入贯彻中海油“创新驱动”战略，以市场需求为导向，积极探索商业模式创新，不仅进一步丰富了价格发现方式，还有利于规范价格行为，为进一步推动天然气市场化改革摸索经验。

刘广彬指出，经历了2017年国内LNG市场的大起大落，从业者已经认识到一个严谨的价格标杆对于行业发展的重要性。“此次珠海金湾接收站在交易中心展开的招标交易，不仅有利于下游用户锁定气源成本，上游供应方也能以合理的价格销售，对LNG市场而言具有重要意义。”

中国石油大学教授刘毅军认为，在当前天然气供需整体偏紧的形势下，这种交易模式可以在一定程度上避免价格推涨过高的风险，将对市场预期起到较好的引导作用，更好地促进供需双方以合理的价格达成交易，降低交易成本。

交易中心自2016年11月26日正式上线以来，一直致力于发挥形成市场价格和稳定市场供应的作用。今年4月，交易中心组织开展了中海油宁波LNG接收站7月份、11月份的LNG保供预售交易，当时成交的7月份提货价格为3380元/吨，目前华东区域成交价已超过4000元/吨，终端用户通过该场交易锁定了货源和价格，规避了价格波动的风险，促进了上下游稳定、长期的合作关系。（记者 王海军 刘小云 郑彬）

(责编：杨曦、朱一梵)