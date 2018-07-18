原标题：审计“新兵”成长记

上午9时，苏虹接到11时要出差的通知，收拾好行李拔腿就能走。这样的场景，就发生在她入职的第一天，也是她在审计署沈阳特派办工作的日常。

这样“召之即来，来之能战”的挑战，对在审计署特派办工作的年轻人来说，是家常便饭。

如果不是近距离接触到他们，你绝对不会想到，这个“神秘”部门中的年轻人，基本上个个“十八般武艺”样样精通。他们不仅是重大政策落实的“监督员”，更是人民利益的“守护神”，就像侦探一样在蛛丝马迹中寻找各种线索，打击各种经济犯罪、揭露各种不正之风。他们，就是奋斗在国家审计最前线的年轻人。

最初缘何选择这份事业，每个审计人的回答不尽相同，但他们给我们这些走进审计一线的大学生记者留下的印象却是一样的——永远斗志昂扬，永远激情澎湃。

“永远都有新的挑战，当通过审计发现哪怕一个小问题的时候，我们要做的，不仅是解决这个问题本身，更要揭示这个小问题背后存在的体制机制性问题，从而推动全国性制度的最终革新。” 在审计署沈阳特派办对大学生招新宣讲会上，就是前辈这样一句话，让王明智动了心，离开自己所学的经济犯罪侦查专业，投身审计事业。他目前也是审计署沈阳特派办的一名新兵。

成为一名合格的审计人，路途并不会一帆风顺。苏虹遇到的坎就是出差中的孤独。有一次较长时间的异地审计让她有一些吃不消，甚至怀疑自己是不是能胜任这份工作。在异乡时的她格外想家，有时也会难受，工作之余不得不学会一个人逛街、一个人看电影，甚至一个人吃火锅。只有在项目结束时背上返程的背包，才能松一口气。短暂的休整后，等待审计人的，依然是新的征程。可是没过多久，她已经开始喜欢并习惯这样的日子，享受着安安静静地一个人学习品读、一个人思考人生、一个人欣赏风景……

出差、查账与沟通是苏虹的工作状态

苏虹最开始出差的时候，床单、被罩、一次性马桶套、吹风机等等都要带全，行李足足装满28寸大箱子。但时间久了，柔软的内心也被打磨得坚硬，箱子不再琳琅满目了。她说用东北话说就是变得“皮实”了。

相比女生，男生的“皮实”似乎是与生俱来。但他们所面对的挑战的难度，却没有丝毫降低。今年审计署沈阳特派办有一项重要任务，到西藏那曲进行审计。

办里的老同志们这样形容这次审计——以最高的要求、带着最光荣的使命、克服最多的困难，走进海拔最高、环境最恶劣、最年轻的地级市进行审计。

考虑到入藏工作条件艰苦，单位挑选了一批身强力壮的男生执行任务。西藏的蓝天白云和淳朴的民族风情让他们处在兴奋之中，但接踵而至的问题是，队员们接二连三地因高反而倒下，入户调查时又不通藏语，工作推进得十分缓慢。

王明智一边吸氧一边完成审计任务

入职不足两年的王明智是这支12人小分队里最年轻的一员，自然想多承担任务。可一直生活在海拔50米以下平原地区的他，进藏的第一天就发生了严重的“高反”，把大家吓了一跳。但他内心明白这次入藏的重要性，必须及时恢复状态，否则很可能拖团队的后腿。就这样，和大家一起，熬过高原反应带来的不适，忍受无数次挣扎与忍耐，加班加点完成了审计，取证单装满了整整一个大纸箱。

“刺激”和“挑战”是这次入藏经历的关键词，也是苏虹对自己两年多审计之旅的评价。这个梳着马尾辫的姑娘不喜欢一成不变的生活，内心里总有一股不服输的劲儿。毕业于会计专业，她认为进入企业做会计相对平淡，但审计工作就像是一场探险，可以去解锁更多不可预知的关卡。“现在审计署的工作和传统审计不太一样，不像人们想的只有看账，能够经常接触新鲜事物，接触不同的领域，也让我必须时时刻刻保持学习状态，学会思考。”面对择业之际，她毫不犹豫地站到了审计署沈阳特派办的门前。

在西藏那曲审计的陈聪在与同事交流

和王明智、苏虹同一批进入审计署的还有陈聪。在他的眼中，审计是最不枯燥的工作，能给自己更多走南闯北开阔眼界的机会。像陈聪和王明智这样的年轻审计人，即使入职当年，也有机会接触到金融审计、企业审计和扶贫审计等不同方面，走遍全国十多个省份的30多个城市。而这样的机会，对于很多刚入职的年轻人来说，是不常有的。

学会与被审计单位打交道，也是审计人员工作中不得不面临和去解决的问题。他们有时也要面对来自被审单位人员的不理解和小情绪。谈到这些，苏虹深有感触。一些人总认为审计来了就是来调毛病的，而实际上，审计的目标是帮助寻找问题并查缺补漏、促进完善的。苏虹刚遇到别人不理解的时候，开始也会影响到自己工作的情绪。后来，她向老同事“偷偷学艺”，通过更加耐心和真诚的沟通解释，帮助她在和被审单位的沟通中获得充分的信任。

也有不少被审单位和人员来找审计人员说情。但是面对客观公正的审计结果，人情也无法与法理抗衡。审计工作是一个严谨的过程，在每一个审计报告下达之前，涉及的问题都会经过审计人员的深思熟虑，不断自我纠正和否定才能得出结果，而且都要经过单位内部很多规范的程序。这个报告不仅会反应审计发现的事实，还会同时考虑问题的特殊性和现实情况，直到让人信服。

王明智把审计工作形容成没有硝烟的战场，每一次出发都会被当作一场战役一样去对待。“认真学习专业知识储备弹药，才能够在电子数据构成的战场上左右突围。”因此，进入审计署工作的年轻人们并不会为了工作而停下拓展自我的步伐，他们甚至需要比其他人更快地学习和创新。

陈聪正在准备“注册会计师”考试，一方面是为了更加丰富自己，另一方面是为了不断提高自己的业务能力。实际上审计署的“老人们”也一样处在不断更新和不断学习的过程中，即是40多岁的处室领导也需要在面对没有接触过的领域时“从零开始”，“终身学习”已成为职业常态。“在学校的时候是对自己负责，现在要对单位、对组织负责，所以需要更加严格地要求自己。”审计是党和国家监督体系中的重要组成部分，就像免疫系统一样维持着机体的健康运行。而其中，每一个审计人员都是一个细胞，只有保持自我新鲜，才能维护机体常新。

涉及国计民生的审计工作注定是不平凡的征途，不可能一路坦途。新兵们前仆后继，在工作中发现惊喜，经受磨炼，感受乐趣。就像苏虹在自己的总结里写下的：在审计这条路上，要么不走，走便走向星辰大海。

(责编：杨曦、朱一梵)