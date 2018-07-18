原标题：绿色发展引领煤炭业下一个黄金十年

在“以煤为主”的基础能源供给格局暂难改变的背景下，煤炭行业如何直面来自生态环境保护的压力？在业界看来，“绿色发展”将引领煤炭业下一个“黄金十年”。

记者从近日在上海举行的“首届中国煤炭绿色生态发展论坛”上了解到，作为不可替代的主体能源，煤炭长期占我国一次能源消费总量的约70%。预计到2030年，这一比例仍将高达55%左右。

华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康认为，可以预见在很长时间段内，基础能源供给“以煤为主”的格局无法改变。

中国煤炭加工利用协会理事长张绍强分析说，煤炭是目前我国自然能源中消费价格最低廉、使用最便捷、运输储存最方便安全、生产成本最低、勘探基建投入最少、资源最丰富最有保障的能源品种，具有不可替代的资源禀赋优势。

“这也意味着，在能源转型的过程中，煤炭行业注定不是旁观者，而是重要的参与者。”张绍强说，煤炭行业通过转型升级实现清洁发展、建立绿色生态，将是能源转型过程中至为关键的一环。

在贾康看来，供给侧结构性改革已成构建现代化经济体系的主线，煤炭行业可以从产能布局、煤炭清洁化开发和使用、煤化工升级发展，以及“三去一降一补”等方面进行优化。

事实上，煤炭清洁化利用并不是一个新话题。近年来，煤炭行业在提升煤炭绿色清洁发展方面已有诸多尝试。

张绍强介绍说，煤炭使用和消费可分为六大构成，分别为燃煤发电、炼焦和喷吹、煤化工转化、建材耗煤、民用煤、其他零散用煤。目前煤炭利用中除尘效率已高达99.7%；经过超低排放改造，煤电厂二氧化硫已降到较低水平；随着技术的发展，民用散煤VOCs（挥发性有机物）逃逸问题也能得到有效解决。

以煤电为例，目前已完成节能升级和超低排放改造的机组装机量达5.8亿千瓦，占比为六成。此外，我国在大型燃煤超低排放发电技术方面已实现突破，燃煤电厂大气污染物排放达到国家天然气发电大气污染物排放限值标准。

张绍强表示，对煤炭行业而言，未来清洁化途径相对明确，其中加大煤炭利用中的发电比重将是重要方向，未来电煤占比可达六到八成。提高煤化工清洁转化比重、工业窑炉烟气净化、生活用煤清洁化替代等也将是行业努力的重点。

6月27日国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》对煤炭消费总量控制提出要求，2020年全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下，全国电力用煤占煤炭消费总量比重达到55%以上。

多位业界人士表示，在未来较长时间内，我国基础能源供给仍将维持“以煤为主”的格局。但在政策引导和企业自身转型动力的推动下，“绿色发展”有望引领煤炭行业迎来下一个“黄金十年”。（记者 潘清）

(责编：杨曦、朱一梵)