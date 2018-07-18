原标题：河南今年化解煤炭过剩产能750万吨

记者从河南省化解过剩产能领导小组办公室获悉，今年河南将关闭退出20家煤炭矿井，化解750万吨过剩产能。

据介绍，2016年和2017年，河南省已累计关闭煤炭矿井201对，化解煤炭过剩产能4400万吨，分流安置职工9万人，化解煤炭过剩产能年度任务超过全国平均水平。

河南省化解过剩产能领导小组办公室相关负责人表示，河南通过连续3年化解煤炭过剩产能和结构调整，力争将煤炭产能压减到每年1.6亿吨以内，煤炭行业过剩产能得到有效化解，产业结构得到优化，脱困转型升级取得实质性进展。

今年河南省将继续关闭退出河南大有能源杨村煤矿、义煤集团天新矿业有限公司、河南焦煤能源有限公司演马庄矿、鹤壁煤业（集团）有限责任公司五环分公司等20家煤炭矿井。这些关闭退出的煤炭矿井需收缴、注销、吊销相关证照；停止供应并依法妥善处置剩余民用爆炸物品；停止供电，拆除矿井生产设备和供电、通信线路；封闭矿井井筒；妥善安置从业人员，并于11月底前完成关闭工作，12月底前完成验收审核工作。（记者 刘金辉）

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