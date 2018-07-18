河南今年化解煤炭过剩产能750万吨

记者从河南省化解过剩产能领导小组办公室获悉，今年河南将关闭退出20家煤炭矿井，化解750万吨过剩产能。
据介绍，2016年和2017年，河南省已累计关闭煤炭矿井201对，化解煤炭过剩产能4400万吨，分流安置职工9万人，化解煤炭过剩产能年度任务超过全国平均水平。
河南省化解过剩产能领导小组办公室相关负责人表示，河南通过连续3年化解煤炭过剩产能和结构调整，力争将煤炭产能压减到每年1.6亿吨以内，煤炭行业过剩产能得到有效化解，产业结构得到优化，脱困转型升级取得实质性进展。
今年河南省将继续关闭退出河南大有能源杨村煤矿、义煤集团天新矿业有限公司、河南焦煤能源有限公司演马庄矿、鹤壁煤业（集团）有限责任公司五环分公司等20家煤炭矿井。这些关闭退出的煤炭矿井需收缴、注销、吊销相关证照；停止供应并依法妥善处置剩余民用爆炸物品；停止供电，拆除矿井生产设备和供电、通信线路；封闭矿井井筒；妥善安置从业人员，并于11月底前完成关闭工作，12月底前完成验收审核工作。（记者 刘金辉）
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】