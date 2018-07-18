原标题：央企交出亮眼成绩单（经济形势年中看）

今年6月份，我国中央企业实现利润2018.8亿元，同比增长26.4%。单月利润突破2000亿元，这在央企历史上还是头一回！

不止6月，整个上半年，央企经济运行都保持了稳中向好的态势，收入利润持续快速增长，创历史同期最好水平，交出了一份亮眼的成绩单——累计实现营业收入13.7万亿元，同比增长10.1%；实现增加值3.5万亿元，同比增长7.5％；实现利润8877.9亿元，同比增长23%；上交税费总额1.2万亿元，同比增长10.3％。

月度营业收入连续4个月超2万亿元，负债率降至2012年以来同期最低水平

上半年，国务院国资委和中央企业牢固树立和践行新发展理念，以提高质量效益和核心竞争力为中心，大力推动高质量发展，收入利润实现了持续快速增长。

抢抓机遇开拓市场，收入利润均创历史新高。上半年，央企抓住大宗商品价格企稳回升、市场需求结构调整升级机遇，不断优化产业结构，扩大中高端产品市场份额，盈利能力和水平稳步提升。1—6月，央企月度营业收入均保持同比增长，连续4个月保持2万亿元以上，连续4个月月度利润超过1500亿元。1—6月，中国一汽、中化集团等17家企业收入增幅超过20%，国家能源集团、中铝公司、中国铁建等37家企业利润增幅超过20％，石油石化、冶金、火电等行业利润增幅超过30％。

深挖潜能降本增效，成本费用利润率明显提高。1—6月，央企成本费用总额增速低于收入增速0.7个百分点，百元收入负担的成本费用同比降低0.6元，成本费用利润率同比提高0.8个百分点。石油石化、钢铁、发电、矿业等行业百元收入负担的成本费用同比下降超过1元。

大力推动去库存清应收，“两金”（应收款占用资金和存货占用资金）规模得到有效控制。截至6月底，中央企业“两金”规模10.1万亿元，同比增长6.8％，低于同期收入增幅3.3个百分点。

多措并举降杠杆，负债率降至2012年以来同期最低水平。国资委制定了《中央企业资产负债率分类管控工作方案》，一企一策确定管控目标并签订责任书。截至6月底，中央企业资产负债率为66％，较年初下降0.3个百分点。近半数中央企业带息负债同比减少，通信、军工、航空运输等行业资产负债率较年初下降超过0.5个百分点。

实体企业增势强劲，供给质量和效率持续提高

上半年，中央企业扎实开展“三去一降一补”，努力提高供给质量和效率，发展的“面子”亮眼，“里子”也很令人欣喜。

聚焦实业突出主业，实体企业增势强劲。1—6月，中央企业中工业企业实现利润5152.8亿元，同比增长33.9％，高于中央企业平均增幅10.9个百分点，增利额占中央企业利润增量比重达78.6%，较一季度提高9.7个百分点。

加快自主创新步伐，创新成果不新涌现。“鹊桥”中继星顺利进入使命轨道运行，“天鲲号”重型自航绞吸船出港海试，参与制定的首个国际5G标准正式发布……上半年，中央企业不断加大创新投入力度，完善创新体制机制，取得了一批重大科技创新成果。

扎实推进重组整合，资源配置效率提高。推动中核集团和中核建设集团、武汉邮科院和电信科研院实施重组，积极稳妥推进装备制造等企业重组。国家能源集团以“职能部门+产业平台+服务中心”的模式完成了总部机构整合，上半年实现利润402亿元，充分显现出“1+1>2”的重组效应；中国宝武全面推进整合融合，“一基五元”产业布局初步形成，上半年利润同比增长59.1％。

大力推动瘦身健体，企业盈利能力增强。上半年，央企压减工作取得阶段性进展，截至5月底，中央企业累计减少法人11131户，减少比例达21.3％，提前一年完成法人户数减少20%的目标。同时，“僵尸企业”处置和特困企业治理主体工作也取得了积极进展。

新旧动能转换加快，新业务占比持续提高。中央企业紧紧围绕国家战略方向、行业发展方向、市场需求方向，加快传统产业升级和战略性新兴产业发展。1—6月，通信企业数据流量和互联网应用等新业务快速发展，新业务收入占比达51.9％，同比提高5.1个百分点；火电企业新能源发电板块利用率明显提升，实现利润139.5亿元，同比增利44.1亿元；高性能玻璃纤维、集成电路、微电子等产品销量快速增长。

重点改革梯次展开，企业动力活力进一步增强

今年以来，中央企业认真落实国企改革“1+N”文件，大力推进各项改革试点，企业的动力活力得以进一步增强。

——混改走出新步伐。

上半年，我国深入推进混合所有制改革，企业转换经营机制步伐进一步加快。1—6月，中央企业新增混合所有制企业220户，通过资本市场引入社会资本超过880亿元。中航工业、中国三峡集团、中国黄金等企业所属子企业通过引入战略投资者等方式，进一步优化股权结构、转换经营机制、增强市场竞争力。中央企业10户混合所有制企业员工持股试点子企业全部完成首期员工出资入股，并进行工商变更登记。

——现代企业制度更趋完善。

上半年，我国落实中央企业董事会职权试点工作，将中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、重大财务事项管理权等授予试点企业董事会，协同推进经理层成员契约化管理，探索建立职业经理人制度。此外，商业一类中央企业工资总额全部实行备案制管理，中国远洋海运等企业控股的6户上市公司探索实施了股权激励，市场化经营机制正不断健全。

——企业负担有所减轻。

今年以来，我国稳妥推进企业办社会职能分离移交。截至6月底，全国国有企业“三供一业”完成分离移交或签订移交协议的达90％，中央企业达94％。大庆油田、胜利油田等5个独立工矿区剥离办社会职能取得实质性进展。

国务院国资委主任肖亚庆表示，上半年中央企业发展的良好态势为完成全年目标任务打下了坚实的基础，下半年要再接再厉，采取有力措施，巩固扩大成果，全力以赴完成收入和效益增长目标，奋力开创高质量发展新局面。

(责编：杨曦、朱一梵)