中国连续九年成为东盟第一大贸易伙伴

本报北京7月17日电 （记者齐志明）记者从17日举行的国新办新闻发布会上获悉：第十五届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会以“共建21世纪海上丝绸之路，构建中国—东盟创新共同体”为主题，将于9月12日至15日在广西南宁举办，并同期举办系列15周年纪念活动。柬埔寨是本届东博会主题国，海上丝绸之路延长线上的非洲国家坦桑尼亚将担任特邀合作伙伴。
商务部副部长高燕介绍，今年是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年，15年来双方经贸合作发展迅速，成果丰硕。2017年中国和东盟贸易额达5148.2亿美元，是2003年的6.6倍；中国已连续9年成为东盟第一大贸易伙伴；今年1—5月，中国—东盟贸易额同比增长18.9%，达到2326.4亿美元。中国和东盟累计双向投资总额已超过2000亿美元；中国企业对东盟投资增速较快，双向投资日趋平衡；中国已在东盟设立直接投资企业4000余家，有力地促进了当地经济社会发展。
“本届博览会将创新区域合作机制，增强高层对话平台，推动中国—东盟战略伙伴关系迈上新台阶；延伸展会价值链，夯实专业合作平台，促进中国—东盟经贸合作取得新成果；进一步发挥‘南宁渠道’作用，推动中国—东盟多领域交流提升到新水平。”高燕说。
中国贸促会副会长陈洲表示，本届商务与投资峰会将在巩固擦亮、优化提升原有品牌活动的同时，创新活动模式，丰富活动内容。作为创新活动，峰会将举办首届“一带一路”新经济发展论坛和首届“一带一路”青年领袖论坛。另外，峰会还将举办主题国领导人与中国企业CEO圆桌对话会、中国—东盟商界领袖论坛、中国—东盟跨境电子商务发展论坛、中国—东盟商事法律合作研讨会等活动。
据悉，本届东博会总展览面积为12.4万平方米，展览规模与上届持平。本次盛会将突出“一带一路”和创新合作的主题，结合2018中国—东盟创新年，优化展览内容和投资促进活动，中国参展商品将更加注重科技含量和附加值，东盟国家突出展示在东盟各国行业内领先、深受中国市场青睐的知名品牌及产品形象，展览内容更加丰富，商机更多，合作领域更宽。
《 人民日报 》（ 2018年07月18日 09 版）
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