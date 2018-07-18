民航局出台新规 机票退改签将实行阶梯费率

本报北京7月17日电 （记者赵展慧）记者17日从中国民航局获悉：为切实改进和提升票务服务，维护旅客合法权益，民航局近日发布了《关于改进民航票务服务工作的通知》，对航空公司、OTA平台（在线旅行社平台）和销售代理企业等在规范制度、改进服务方面提出具体要求。

《通知》从五个方面对航空公司完善退改签收费制度并改进服务进行了规范。其中特别要求制定机票退改签收费“阶梯费率”，即根据不同票价水平和时间节点等，设定合理的梯次收费标准，不能简单规定特价机票一律不得退改签。

《通知》同时强调，航空公司要严格执行明码标价规定，在官网、APP等渠道的显著位置上及时、准确、全面地公布实际执行的国内航线旅客运价种类、水平及包括退改签收费标准在内的适用条件，在旅客购买机票过程中，要清楚告知旅客退改签收费标准等条件。

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 10 版）

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