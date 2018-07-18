公安部发布安全提示 海外中国公民谨防电信诈骗

本报北京7月17日电 （记者张洋）近期，公安部先后接到一些我驻外使领馆反映，称有不法分子冒充我驻当地使领馆等机构工作人员，针对在海外经商、留学等的中国公民进行电信诈骗。公安部发布安全提示，提醒海外中国公民，切实提高防范意识，谨防上当受骗。如发现被骗，要第一时间向所在国警方报案。

公安机关提醒，我国公检法机关和各国执法部门均不会使用社交软件办案，也不会使用社交软件和电话侦办保密案件。接到自称驻外使领馆、执法部门的电话、邮件时，要切记保持警惕，认真甄别，不要轻信以任何名义索取姓名、家庭情况、银行卡等个人信息以及转账、汇款的要求。

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 10 版）

(责编：赵爽、朱一梵)