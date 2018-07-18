盐湖资源环境信息数据库建成

本报西宁7月17日电 （记者王锦涛）日前，中国科学院青海盐湖研究所在科技部基础专项、中科院“百人计划”等项目的支持下，立足柴达木盆地盐湖资源优势，历时6年建成的盐湖资源与环境科学基础数据共享数据库正式通过科技部验收。这标志着目前我国数据量最大的盐湖资源与环境科学基础数据共享系统正式建成，并对基于科学数据的盐湖资源合理利用、长远决策具有积极意义。
柴达木盆地分布有30多个盐湖，其中蕴藏的钾、钠、镁、锂等矿产资源储量均居世界前列，是重要的战略资源。据介绍，中国盐湖资源与环境科学数据库，包括盐湖基础信息数据库、盐湖资源数据库、盐湖环境数据库、盐湖资源开发状况数据库、盐湖影像数据库和盐湖多媒体数据库等6个专题子库。
据悉，这一数据共享平台的建成，为盐湖科学数据的共享提供了基础支撑。未来，数据中心将继续在建设更多专题数据库的基础上，开展盐湖科学全领域多源、异构数据的高效融合及数据应用研究，实现盐湖科学跨域的全面科研协同，并从资源安全及优化配置、综合管理决策、可持续发展等角度，为地方政府、盐湖产业和公众提供盐湖信息资源整合与共享服务，为盐湖资源合理配置、高效利用提供科学依据。
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