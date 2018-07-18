中国经济有底气信心足 有能力应对世界经济的不确定性

在17日国家发改委召开的月度发布会上，发改委新闻发言人严鹏程表示，今年以来我国经济运行延续稳中向好态势，主要宏观经济指标保持稳定，经济结构持续优化升级，质量效益继续改善，支撑我国高质量发展的内生动力不断增强。中国有信心、有底气，也有能力确保实现年度目标任务。

上半年经济运行呈现五大特点

严鹏程表示，今年以来我国经济运行总体平稳、稳中向好，推动高质量发展取得了积极进展，呈现五大突出特点：

稳定性。上半年国内生产总值同比增长6.8%，连续12个季度保持在6.7%—6.9%的区间，充分显示了中国经济发展的强大韧性和内在稳定性，为应对各类风险挑战打下了坚实基础。

协调性。产业结构、需求结构和区域城乡结构更趋协调。上半年服务业对经济增长的贡献率达到60.5%，比上年同期提高1.4个百分点；最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%，比上年同期提高14.2个百分点；中西部地区发展较快，东北地区经济企稳回暖，东部地区新动能继续集聚，城乡融合发展体制机制不断完善。

升级性。产业加快升级，上半年高技术产业、装备制造业增加值分别增长了11.6%和9.2%，均快于整体工业。消费结构升级趋势明显，消费升级类商品销售较快增长，农村消费增速继续快于城市，网上零售保持30.1%的快速增长态势。

活跃性。随着重点领域改革向纵深推进，营商环境不断优化，有效激发了市场主体活力，释放了发展动力，改善了市场预期。上半年日均新登记市场主体1.81万户，民间投资同比增长8.4%，比上年同期加快1.2个百分点。6月份制造业采购经理指数连续23个月位于荣枯线以上；非制造业商务活动指数升至55%，连续10个月保持在54%以上的较高景气区间。

普惠性。上半年，重点群体就业得到较好保障，基本公共服务均等化水平进一步提高，住房保障持续加强。6月份，全国城镇调查失业率为4.8%，是2016年建立全国劳动力月度调查制度以来的最低水平。

下半年将坚持稳中求进工作总基调

下半年的中国经济走势受到各方关注。严鹏程表示，中国有能力有效应对世界经济的不确定性。

首先，中国经济增长的动力结构在变化，最终消费与服务业对经济增长的贡献率均已达到60%左右，外贸依存度正不断下降。过去5年，我国的市场主体数量增加近80%，新产业新业态新模式迅猛发展，新动能对经济增长的贡献率超过1/3；对外开放的范围不断扩展，营商环境持续改善，对外资企业的吸引力明显增强，今年上半年新设外资企业同比增长了96.6%。这些都将为我国经济发展增添更强劲的动力支撑。

其次，我国有足够的政策空间来应对世界经济不确定性冲击。当前，我国财政赤字率、政府负债率较低，商业银行资本充足率较高，企业负债率趋于下降，宏观调控有足够的空间和政策工具可用。

“下半年，我们将坚持稳中求进这一工作总基调，保持战略定力，增强宏观经济政策的灵活性，加强政策之间的协调联动，确保稳住宏观经济基本面。”严鹏程介绍，将以补短板为重点，适度扩大有效投资，完善促进消费的体制机制，释放内需潜力；继续推进营商环境改善和结构性减税降费，让企业轻装上阵，切实增强经济增长的内生动力；继续扩大对外开放，充分发挥两个负面清单的作用，争取吸引更多的外资。

此外，我国有应对严峻复杂困难局面的丰富经验。严鹏程说，我国有独特的制度优势，能够集中力量办成许多别的国家想办而办不了的大事。

“改革开放40年来，我们就先后成功应对了1997年亚洲金融危机、2008年国际金融危机等一系列重大外部冲击，可以说是积累了大量卓有成效的经验，能够有效应对各类风险挑战。”严鹏程说，“我们有信心、有底气、有条件，也有足够的能力，以中国经济的巨大韧性和持续健康发展的确定性，有效应对世界经济的不确定性，确保实现年初确定的目标任务。”

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 02 版）

(责编：赵爽、朱一梵)