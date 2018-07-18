上半年我对外投资合作平稳健康发展

本报北京7月17日电 （记者王珂）商务部合作司负责人17日介绍，上半年，我国境内投资者共对全球151个国家和地区的3617家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资571.8亿美元，同比增长18.7%。对外承包工程完成营业额727.6亿美元，同比增长8.1%；新签合同额1067.4亿美元，同比下降13.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员21.8万人，6月末在外各类劳务人员99.6万人，较去年同期增加7.8万人。

上半年我国对外投资合作保持平稳健康发展，主要呈现以下特点：

对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。上半年，我国企业对“一带一路”沿线的55个国家有新增投资，合计74亿美元，同比增长12%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额477.9亿美元，占同期总额的44.8%；完成营业额389.5亿美元，占同期总额的53.5%。

对外投资方式创新显现，跨境并购为主要手段。有关企业共实施并购项目140起，分布在全球41个国家和地区，实际交易总额261.1亿美元。

对外投资行业结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。上半年，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业以及批发和零售业，占比分别为32.6%、15.8%、11.5%和9.5%。

境外经贸合作区建设成效显著，促进我国与东道国共同发展。截至2018年上半年，我国企业共在46个国家建设初具规模的境外经贸合作区113家，累计投资348.7亿美元，入区企业4542家，上缴东道国税费28.6亿美元，为当地创造就业岗位28.7万个。

对外承包工程新签大项目多，带动出口作用明显。上半年，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目占新签合同总额的84.8%。

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 02 版）

(责编：赵爽、朱一梵)