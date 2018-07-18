原标题：下半年国资国企改革将扩围升级

下半年国资国企改革将扩围升级。“进一步增加国有资本投资运营公司、部分重要领域混合所有制改革、混合所有制企业员工持股等试点数量，拓展试点内容，赋予试点企业更多自主权。”国务院国资委主任肖亚庆在7月17日的中央企业、地方国资委负责人视频会议（下称“会议”）上如是说道。

国务院国资委党委书记郝鹏在会上指出，下半年要突出抓好推动国资监管机构职能转变、改革国有资本授权经营体制、积极稳妥推进混合所有制改革、改革和完善公司法人治理结构、推行经理层任期制和契约化管理、完善中央企业负责人经营业绩考核体系、改革中央企业工资决定机制、加快剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题等重点任务，确保取得实质性进展。

据透露，其中包括稳妥推进2到3家中央企业在集团层面实施股权多元化，推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业开展混合所有制改革。同时，成立中央企业煤炭资源优化整合专项基金，探索市场化专业化重组整合模式。此外，《改革国有资本授权经营体制方案》初步制定完成，正在履行报批程序，下半年将出台。

今年以来，国企收入利润持续快速增长，创历史同期最好水平。数据显示，1-6月，国资监管系统企业累计实现营业收入25.7万亿元，同比增长10.6%；实现增加值6万亿元，同比增长10.1%；实现利润总额16508.9亿元，同比增长22.6%；上交税费总额2.2万亿元，同比增长14.4%。

这一切发展质量的提升与供给侧结构性改革的深入推进不无关系。据介绍，国务院国资委严控非主业投资规模和投向，严控金融业务开展，引导中央企业进一步聚焦实业、突出主业。今年上半年，中央企业通过产权市场退出非主业和低效无效投资274宗，回收资金259.1亿元。

重组整合也再接再厉。《经济参考报》记者了解到，今年上半年中核集团和中核建设集团、武汉邮科院和电信科研院实施重组，装备制造等企业重组也在稳妥积极推进，央企户数调整至96家。

会议提出，下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组，推动国有资本进一步向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中。同时，以拥有优势主业的企业为主导，打造新能源汽车、北斗产业、大型邮轮、工业互联网等协同发展平台来推动资源整合。持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合，加快推进免税业务、煤炭码头等专业化整合。此外，成立中央企业煤炭资源优化整合专项基金，探索市场化专业化重组整合模式，稳步有序推进煤炭资源整合，确保完成化解煤炭过剩产能1265万吨、整合煤炭产能8000万吨年度目标。

重点改革的梯次展开，则进一步增强了企业动力活力。国务院国资委数据显示，1-6月，中央企业新增混合所有制企业220户，通过资本市场引入社会资本超过880亿元。中央企业10户混合所有制企业员工持股试点子企业全部完成首期员工出资入股，并进行工商变更登记。28个地方共选择163户企业开展员工持股试点。

值得注意的是，下半年混改试点在扩围的同时，还将在集团层面迎来突破。早在今年两会期间，中国东方航空集团公司董事长刘绍勇就透露，已经向国务院国资委党委提交关于集团公司层面推进混合所有制改革的申请报告。

“健全股权多元化和混合所有制企业治理机制，切实把引进社会资本和转换经营机制有机结合起来，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。”肖亚庆提出，在集团和子企业层面统筹推进落实董事会职权、实行经理层成员契约化管理、推行职业经理人制度、企业薪酬分配差异化改革等试点，一些在企业集团层面开展的试点，可以在二三级企业加快推进。

国企改革“双百行动”和区域性国资国企综合改革试点也将加速落地。所谓的“双百行动”，即选取百户中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，深入推进综合改革。郝鹏表示，要以“双百企业”为载体，积极探索改革思路和方式方法，打造一批改革尖兵和改革创新高地，尽快形成可推广、可复制的经验，发挥好示范带动作用，切实打通改革政策措施落地的“最后一公里”。

据介绍，下半年国资委将指导“双百企业”一企一策制定完善综合改革实施方案，联合地方政府开展区域性国资国企综合改革试验。日前上海市委副书记、市长应勇在上海国际集团和上海国盛集团调研时指出，要努力把上海建设成为国资国企综合改革示范区。

此外，十九大报告和中央经济工作会议都明确要求，围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构职能，改革国有资本授权经营体制。业内人士认为，授权经营体制将成为新一轮国资改革的“牛鼻子”。

会议透露，下半年将出台《改革国有资本授权经营体制方案》，科学界定出资人与企业责权边界，赋予投资运营公司更多自主权，实现放活与管好的有机统一。深化国有资本投资运营公司试点，依托投资公司推进中央企业产业合作和重组整合，加快产业集聚和转型升级，提升产业竞争力；推进运营公司基金系建设，支持运营公司参与中央企业IPO、市场化债转股、股权多元化和混合所有制改革等工作。（记者 王璐 杨烨）

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