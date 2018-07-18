原标题：专家解读商务部声明：中国将继续推动对外开放

专家解读商务部针对美国贸易代表办公室《关于301调查的声明》的声明

中国将继续推动对外开放

商务部在声明中说，不管外部环境发生什么变化，中国政府都将坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，保护产权和知识产权，发挥企业家的重要作用，鼓励竞争、反对垄断，继续推动对外开放，创造有吸引力的投资环境，坚定支持经济全球化，坚定维护国际经贸体系，与世界上一切追求进步的国家共同发展、共享繁荣。

开放是为了有效融入世界经济体系，做大互利共赢蛋糕

“商务部声明重申了中国坚持对外开放的决心，透露的信息是明确的。中国将继续按照自己的节奏，改善贸易投资环境，为自身发展和世界繁荣敞开大门，为拥护自由贸易与投资的伙伴国提供‘中国机会’。”中国国际贸易学会专家委员会副主任李永说，中国不断推出的改革开放举措是实实在在的。“我们坚决维护WTO框架下的多边贸易体系。”

李永认为，开放是中国的既定方针，是为了有效融入世界经济体系，做大互利共赢蛋糕。“过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。这是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。中国改革开放的总体方向是中国自身发展和担当国际责任的需要，不会受外界压力的影响。”

“美国对中国发动贸易战，有其自身的国内政治考虑，也基于其荒谬的逻辑，但是我们自主开放的步伐不会停止，也不会被美国发起的贸易战所打乱。我们会用更大的开放力度，推动更大的改革和高质量发展。”商务部国际贸易经济合作研究院美洲与大洋洲研究所所长李伟说。

“最近中国在继续推动对外开放、坚定支持经济全球化方面有一系列举措。”李永说，第一，中国公布了11条金融业开放措施的具体落地时间表；第二，中国发布新版外商投资准入负面清单，在22个领域推出开放措施，限制措施减少近1/4；第三，国务院出台文件，推动投资自由化便利化措施、加强知识产权保护、明确反对强制技术转让；第四，中国主动扩大进口，自7月起降低汽车和零部件及部分日用消费品进口关税，涉及近1700个税号产品。“前几天，国务院办公厅转发《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》，提出改善贸易自由化便利化条件等4项举措。我国还将于今年11月举办首届中国国际进口博览会。中国在开放的方向上从来没有改变，而且力度逐步加大。”

中国着力改善营商环境，积极维护多边贸易体系

“中国始终坚持对外开放，积极参与经济全球化发展进程，不仅促进了中国经济的持续高速增长，也为国际市场的繁荣做出了重大贡献。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员王孝松说。

今年世贸组织发布的年度全球贸易报告显示，中国商品贸易出口继续位居世界第一位，而中国商品贸易进口仅次于美国，位居世界第二位；中国2017年对外直接投资规模超过1200亿美元，居世界第三位；2017年吸引外国直接投资1360亿美元，创历史新高，今年上半年实际利用外资4462.9亿元，继续保持增长态势。

“在纷繁复杂的形势下，中国努力的方向是明确的，即坚持建设开放型经济体系，着力扩大开放和改善营商环境，力求通过对话沟通管控分歧，积极维护多边贸易机制。”国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任罗雨泽说，中国投资环境改善的成效有目共睹。根据中国美国商会今年发布的《2018中国商务环境调查报告》显示，64%的会员企业表示收入上升，75%的受访企业表示实现盈利，是过去3年比例最高的一次。中国欧盟商会《商业信心调查2018》报告也显示，超过一半的会员企业计划扩大在华运营规模，还有日本国际协力银行调查显示，2017年中国再次成为日本制造业跨国公司投票评选的最有潜力业务发展地。

“从知识产权看，我们提出建设创新型国家，知识产权保护被放在相当重要的位置，而且在保护知识产权的过程中，我们也让全世界获益。”李伟说。

“加大知识产权保护力度，是我们改善投资环境作出的庄严承诺。”全球化智库主任王辉耀认为，中国巨大的市场规模、良好的营商环境，会为世界提供一个巨大的投资优选地，从而拉动世界经济的恢复和发展。

“在国际经贸环境因贸易保护主义而充满变数的情况下，跨国公司需要更稳定、可预期的发展环境。中国为保护企业利益所做的努力事实上就是在创造这样的环境。”商务部国际贸易经济合作研究院美洲与大洋洲研究所副所长周密说。

罗雨泽认为，和平与发展仍是世界各国人民的共同期盼。“我们会坚持开放包容、互利共赢的原则，不断提升开放水平，改善营商环境，提高人民福祉，扩大我们的‘朋友圈’。” （邱超奕 欧阳洁）

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