原标题：稳健运行 底气更足——年中经济形势述评之一

稳健运行 底气更足——年中经济形势述评之一

新华社北京7月17日电 题：稳健运行 底气更足——年中经济形势述评之一

新华社记者安蓓、许晟、魏一骏

这是一组透露出新信号的数据——

上半年制造业投资同比增长6.8%，增速连续3个月回升；民间投资同比增长8.4%，比去年同期加快1.2个百分点；服务业对经济增长贡献率达60.5%，最终消费支出对经济增长贡献率为78.5%……

“今年以来我国经济运行总体平稳、延续稳中向好态势，主要宏观经济指标保持稳定，经济结构持续优化升级，质量效益继续改善，支撑我国高质量发展的内生动力不断增强。”国家发展改革委新闻发言人严鹏程在16日就宏观经济运行举行的新闻发布会上说。

宏观经济稳健运行态势积极

温州市经济和信息化委员会副主任赵斌说，从订单和产能利用情况看，今年温州制造业企业形势不错。

近期温州市对企业家进行的一项问卷调查显示，当前企业手持订单量比去年同期增加和持平的占85%。

这是当前中国经济的一个缩影。今年以来，尽管全球经济的不确定性在增强，但中国经济稳健运行态势不减，微观主体感受更加积极——

国内生产总值增速连续12个季度保持在6.7%至6.9%区间，中国经济展现出强大韧性和内在稳定性，为应对各类风险挑战打下坚实基础；

产业结构、需求结构、区域城乡结构更趋协调；

产业加快升级，消费结构升级趋势明显，幸福产业消费提质扩容；

营商环境不断优化，有效激发市场主体活力，上半年日均新设企业1.81万户；

经济发展成果更多更公平惠及人民群众，百姓生活进一步改善……

“当前中国经济呈现出稳定性、协调性、升级性、活跃性、普惠性，高质量发展取得积极进展。”严鹏程说。

实体经济稳中有进韧性更强

零售交易量超过200万件、移动支付占比31%，当日实时流水300多万元，全国量体师1328名……电子屏幕上，销售服务信息随时更新；吊挂式智能制造生产线上，一件件服装按个人订制要求逐件分发制作。

“互联网时代给传统制造业带来颠覆性变化，也带来新的发展机遇。”报喜鸟集团有限公司副总裁邱成奎说，智能制造让私人订制价格平民化，企业根据订制需求少批量购进原材料，库存大幅下降，效益更高。

实体经济是一国经济的支撑。今年以来，实体经济运行稳健、转型升级持续推进，为中国经济注入强劲动力。

一些实物量指标印证了这一趋势。上半年全社会用电量同比增长9.4%，其中第二产业用电量同比增长7.6%，保持较快增长水平；全社会货运量同比增长6.9%，其中铁路货运量同比增长7.7%，在去年两位数增长基础上，继续保持较快增速。

传统统计数据外，一些行业细分数据也折射出实体经济积极稳健的势头。

在工程项目建设中，属于土石方机械的挖掘机一般先投入使用，是对市场反映更为敏感的“先行指标”。1至6月，三一重工挖掘机作业时间累计同比上升0.5%，其中6月作业时间同比增长5.2%。

景气向好的同时，实体经济结构转型趋势明显。今年上半年，高技术产业、装备制造业和战略性新兴产业增加值分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于规模以上工业增加值增速；1至5月规模以上工业企业利润增长16.5%，盈利能力上升为企业扩大投资提供了保证。

尽管如此，上半年投资和消费增速放缓仍受到市场关注。

“这个问题要辩证看。”严鹏程说，一方面，相关指标增速回落并不必然意味着经济增速下滑，比如近年我国服务性消费占全部消费比重不断提高，按现有统计口径这一变化体现得并不充分。另一方面，要看到质的提升。当前我国投资、消费结构持续优化，民间投资、技改投资增速持续高于整体投资水平，上半年生态保护和环境治理、农业等补短板领域投资增速分别高达35.4%和15.4%。

高质量发展形态显现夯实中国经济底气

当前，我国经济总体向好，但结构性、深层次问题仍然突出，外部不确定性有所增强。2018年下半年,中国经济走势将如何？

转变发展理念、转变发展方式、转变经济结构，近年来，我国经济增长的动力结构发生变化，动力支撑更为强劲——

中国经济由过度依赖投资、出口拉动，转向主要依靠消费、服务业支撑，外贸依存度不断下降；

世界最大规模的中等收入群体，蕴含着巨大的消费升级需求；

过去5年市场主体数量增加近80%，目前超过1亿户，新动能对经济增长的贡献率超过三分之一；

“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展与四大区域板块协调联动，新增长极增长带不断涌现，开拓了较大的回旋空间；

对外开放不断拓展，对外资企业吸引力明显增强，今年上半年新设外资企业同比增长96.6%……

“我国有足够的政策空间来应对世界经济不确定性冲击，有应对严峻复杂困难局面的丰富经验。”严鹏程说，当前我国财政赤字率、政府负债率较低，商业银行资本充足率、拨备覆盖率较高，企业负债率趋于下降，宏观调控有足够空间和政策工具可用。下一步将继续坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，增强宏观经济政策的灵活性，加强政策之间的协调联动，确保稳住宏观经济基本面。

“我们有信心、有底气、有条件，也有足够的能力，以中国经济的巨大韧性和持续健康发展的确定性，有效应对世界经济的不确定性，确保实现年初确定的目标任务。”严鹏程说。（参与采写：樊曦、白田田）

(责编：杨曦、朱一梵)