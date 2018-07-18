电动汽车充电设施建设应纳入规划

编辑同志：

近年来，我国新能源汽车发展较快，按照国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020）年》，预测到2020年，纯电动汽车和插电混合动力汽车累计产销量预计将超过500万辆。就山东省来说，新能源汽车推广与应用主要集中在公共交通车、环保清洁公共用车方面，家用电动汽车市场则发展较慢。

经调查分析，山东省电动汽车配套充电基础设施建设力度不足，是制约家用电动汽车发展的重要原因。目前，电动汽车充电基础设施建设主要存在的问题，一是城市公共场所充电基础设施比较薄弱，分布密度低且不平衡，大都集中在市郊的新城区；二是居民区充电设施仍处在规划阶段，目前尚没有开展这方面建设；三是机关企事业单位停车场尚没有开展充电设施规划和建设计划，基本处于空白阶段；四是对于居民自装充电设施尚没有出台相关规定。建议：

完善充电设施建设规划。各地要将充电基础设施专项规划有关内容纳入当地城乡建设规划，科学布局独立占地的充电基础设施，提高充电设施密度和广度。明确各类建筑物配建停车场及社会公共停车场中充电设施建设比例，同时明确预留建设安装条件要求等，进一步完善充电基础设施建设规划体系。

加大充电设施建设力度。一是建设用户居住地充电设施。鼓励充电服务、物业服务等企业参与居民区充电设施建设运营管理，统一开展停车位改造，直接办理报装接电手续。二是建设单位内部充电设施。具备条件的政府机关、公共机构和企事业单位等，可充分利用当前停车场资源，规划建设电动汽车专用停车位及充电设施。三是建设公共服务领域充电设施。对于公交、环卫、机场通勤等定点定线运行的公共服务领域电动汽车，应根据线路运营需求，优先在停车场站配建充电设施，沿途合理建设独立占地的快充站和换电站。

完善充电设施建设服务。一是落实充电设施建设标准。切实落实国家充电基础设施建设各项标准，完善充电基础设施计量、计费、结算等运营服务管理规范等。二是搭建充电智能服务平台。大力推进“互联网+充电基础设施”，提高充电服务智能化水平，提升运营效率和用户体验。三是做好电网接入服务。要将充电基础设施配套电网建设与改造项目纳入配电网专项规划，在用地保障、廊道通行等方面给予支持。

山东省政协委员 王学爱

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 20 版）

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