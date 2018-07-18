加快建设全面开放体系

习近平同志在中共中央政治局第三次集体学习时强调，建设多元平衡、安全高效的全面开放体系。作为现代化经济体系的有机组成部分，全面开放体系是由经济开放活动的各个方面构成的相互关联的有机整体。顺应新时代高质量发展要求，建设多元平衡、安全高效的全面开放体系，应注重在以下几个方面提高对外开放水平。

推进引进来和走出去相结合的高水平双向开放。完全意义的开放是既要开放国内市场又要开拓国外市场的双向开放，使引进来和走出去相辅相成。新形势下，要培育竞争新优势，营造和改善外商投资环境，大幅度放宽市场准入，坚持引资和引技、引智并举。同时，充分利用我国在产能、资金、技术、外汇等方面的比较优势和条件，在走出去方面继续下功夫。鼓励和支持企业积极稳妥走出去，带动商品、资本、技术、服务走出去，充分利用国外市场和资源。

推进工业制造业开放和服务业等开放相结合的高水平产业开放。近年来，我国第三产业发展较快，2017年服务业增加值占GDP的比重已上升到51.6%，但与60%的世界平均水平相比还有一定差距，因此要继续大力发展第三产业，特别是加快发展现代服务业。服务业的发展离不开对外开放。与开放时间较早、程度较深的制造业相比，我国服务业开放、服务贸易发展相对滞后。因此，要在继续深化制造业开放的同时，着力扩大服务业对外开放，重点是放宽服务业的市场准入，推进金融、电信、医疗、教育、文化、养老等服务业领域开放。

推进外贸和外资相结合的高水平多领域协作开放。我国对外开放、参与经济全球化是通过商品、资本、技术、服务等各种经济资源跨国流动即各个具体领域的开放实现的。今后，一方面，我国各领域的对外开放都应在培育贸易新业态新模式、创新对外投资方式等方面有新发展；另一方面，要注重统筹外贸、外资等领域的对外开放，提高多领域协作开放的整体效能。

推进沿海开放和内陆沿边开放相结合的高水平内外联动开放。我国的对外开放是从沿海起步的，而后渐次向内陆推进。今后，要继续深化东部沿海地区开放，打造开放新高地，探索建设自由贸易港等。同时，落实党的十九大报告关于“加大西部开放力度”的部署，推动内陆中西部地区、沿边地区对外开放，进一步朝西向周边国家开放。加快推进“一带一路”建设，为内陆中西部地区、沿边地区走向开放前沿、从开放洼地变为开放高地提供更好平台，为推动形成我国陆海内外联动、东西双向互济的开放格局创造更好条件。

推进对发达国家开放和对发展中国家开放相结合的高水平全方位开放。对外开放应该是对参与世界经济、世界市场的所有类型国家的全方位开放。今天，发达国家仍是我国开放的重要对象和主要经贸伙伴，我们要继续深化对发达国家的开放。同时，随着发展中国家迅速发展和扩大开放，我国与广大发展中国家的经贸关系也愈益密切。特别是随着“一带一路”建设的扎实推进，我国对外开放应进一步朝着向发达国家开放和向发展中国家开放并重、更为多元平衡的方向发展。

推进全球多边开放和区域、双边开放相结合的高水平多层次开放。经济全球化和区域一体化是当今世界经济并行不悖、互补互促的两大发展趋势。这就要求包括我国在内的世界各国在两大层次上开放，发展对外经济关系。一个层次是实行全球多边开放，参与经济全球化和多边贸易体制，发展在世界贸易组织等框架下的全球多边经济关系；另一个层次是实行区域、双边开放，参与区域一体化和区域经贸安排，发展自由贸易区等框架下的区域或双边经济关系。尽管当前经济全球化和区域一体化都遇到逆流或障碍，我们仍然要坚持实行全球多边开放和区域、双边开放相结合的开放。

（作者为中央党校原副校长、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 07 版）

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