以质量强国建设助推经济高质量发展

随着中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。解决好发展不平衡不充分问题，推动经济高质量发展，应把树立质量第一意识、提升质量水平作为重要抓手，加快推进质量强国建设。

建设质量强国是我国经济转型升级的必然要求。经过改革开放以来的持续快速发展，我国已成为世界第二大经济体、第一大货物贸易国，产品和服务质量明显提升，产品质量国家监督抽查合格率近两年稳定在90%以上。但同时也应看到，我国虽有多种产品产量居全球第一，但缺少核心技术和品牌优势，质量技术基础比较薄弱；产品质量标准体系尚不完善，产品质量水平还需进一步提高，质量强国建设任重而道远。因此，党的十九大报告指出，要坚持质量第一、效益优先，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，并再次强调建设质量强国。推进质量强国建设，尤其需要在以下三个方面下功夫。

深化供给侧结构性改革，提升供给质量。供给侧结构性改革通过减少无效供给、扩大有效供给，提高供给质量和供给结构对需求结构的适应性。因此，推动高质量发展、建设质量强国，必须坚持以供给侧结构性改革为主线。自2015年底提出供给侧结构性改革以来，以习近平同志为核心的党中央对供给侧结构性改革的顶层设计、重点任务和具体实施等进行全面部署，取得明显成效，为高质量发展提供了市场空间、动力来源和制度环境。深化供给侧结构性改革，应深化要素市场化配置改革，重点在“破”“立”“降”上下功夫：以处置“僵尸企业”为重点，大力破除无效供给，推动化解过剩产能；加快实施创新驱动发展战略，大力培育新动能，进一步推动补短板和扩大优质增量供给；大力降低实体经济成本，降低制度性交易成本。

推动制造业转型升级，夯实实体经济基础。实体经济是一国经济的立身之本；制造业是实体经济的主体，是国家强盛的重要保障。新中国成立后尤其是改革开放以来，我国制造业持续快速发展，建成门类齐全、独立完整的产业体系，有力推动了工业化和现代化进程，显著增强了综合国力。面对新一轮科技革命和产业变革带来的重大历史机遇，我国制造业必须转向创新驱动的高质量发展模式，大力提高制造业发展质量，加快建设制造强国。因此，应充分激发企业活力和创造力，增强企业内生增长动力，同时积极转变政府职能，为企业发展创造良好环境；准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，加快培育壮大战略性新兴产业，构筑产业体系新支柱；在关系国计民生和产业安全的基础性、战略性、全局性领域着力掌握关键核心技术，提高自主发展能力。

加强全面质量管理，提高质量治理能力。质量管理在提质增效、促进经济转型升级方面具有重要的支撑和保障作用。提升产品质量、工程质量和服务质量，都需要通过加强全面质量管理、提高质量治理能力来实现。应发挥市场在资源配置中的决定性作用，以市场需求为导向，突出市场主体地位，完善质量信号传导反馈机制，促进供需对接和结构优化；以改革创新为动力，破解体制机制障碍，完善质量认证体系；创新质量管理工具，推广应用质量管理先进标准和方法，转变政府质量治理方式，提升质量治理能力和质量服务的社会化水平；加强检验检测、计量校准、合格评定、信用评价等社会中介组织建设，构建多方参与的质量治理格局。

（作者单位：浙江大学管理学院）

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 07 版）

(责编：赵爽、朱一梵)