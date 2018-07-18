第15届东盟博览会将于9月在南宁举办

人民网北京7月18日电 昨日，国新办举行第15届中国-东盟博览会等有关情况发布会，商务部副部长高燕在发布会上介绍，第15届东盟博览会将以“共建21世纪海上丝绸之路，构建中国—东盟创新共同体”为主题，于9月12日至15日在南宁举办，并同期举办系列15周年纪念活动。

高燕指出，2018年是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年，15年来，在中国与东盟领导人的共同关心和指导下，双方经贸合作发展迅速，成果丰硕。主要为以下四个方面：

一是贸易规模大幅提升。2017年中国和东盟贸易额达5148.2亿美元，是2003年的6.6倍，占中国对外贸易总额的比重进一步上升到1/8。中国已连续9年成为东盟第一大贸易伙伴，东盟连续7年成为中国第三大贸易伙伴。2018年1-5月，中国—东盟贸易额同比增长18.9%，达到2326.4亿美元。

二是投资合作卓有成效。中国和东盟累计双向投资总额已超过2000亿美元。中国企业对东盟投资增速较快，双向投资日趋平衡。中国企业投资领域已从制造业、采矿业、批发零售等逐步拓展到电力、供水、电信等基础设施建设和更加丰富的商贸服务业。中国已在东盟设立直接投资企业4000余家，雇佣当地员工30余万人，有力地促进了当地经济社会发展。

三是双方 “一带一路”建设合作成果显著。东盟是“一带一路”国际合作的优先方向和重要伙伴。中方已与新加坡、缅甸、马来西亚等东盟国家签署政府间合作谅解备忘录，与老挝、柬埔寨政府签署政府间双边合作规划，积极开展基础设施建设、经贸合作区等互利经济合作。

四是区域经济一体化建设较快发展。2010年中国—东盟自贸区建成，2015年成功升级，中国和东盟都是RECP谈判的重要成员和积极推动者，中方将继续坚定支持东盟在RCEP谈判中的核心地位，与东盟方进一步加强合作，加快谈判进程，力争早日达成协议。双方高度重视澜沧江—湄公河、大湄公河次区域经济合作机制、中国—东盟东部增长区合作等次区域合作框架下的合作，推动双方有关地方和企业积极参与区域经济一体化进程。

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