积极推进农业供给侧结构性改革 2018年夏粮获较好收成

人民网北京7月18日电 国家统计局今日公布的全国夏粮生产数据显示，2018年全国夏粮总产量13872万吨，比2017年减产306万吨，下降2.2%。国家统计局农村司高级统计师黄加才表示，各地积极推进农业供给侧结构性改革，调整了农业种植结构和面积，总的来说，全国夏粮产量获得了较好收成。
数据显示：从播种面积来看，全国夏粮播种面积26703千公顷（40054万亩），比2017年减少164千公顷（246万亩），下降0.6%；其中谷物播种面积23863千公顷（35794万亩），比2017年减少170千公顷（254万亩），下降0.7%。从单位面积产量来看，全国夏粮单位面积产量5194.9公斤/公顷（346.3公斤/亩），比2017年减少82.0公斤/公顷（5.5公斤/亩），下降1.6%；其中谷物单位面积产量5441.3公斤/公顷（362.8公斤/亩），比2017年减少90.8公斤/公顷（6.1公斤/亩），下降1.6%。从总产量来看，全国夏粮总产量13872万吨（2774亿斤），比2017年减少306万吨（61亿斤），下降2.2%。其中谷物产量12984万吨（2597亿斤），比2017年减少310万吨（62亿斤），下降2.3%。
黄加才分析，播种面积减少主要有三方面的原因：一是各地积极推进农业供给侧结构性改革，大力调整农业种植结构，减少夏粮播种面积，增加花生、蔬菜等经济作物播种面积。二是上年秋冬播期间部分地区遭遇持续阴雨天气，江淮等部分地区水稻不能及时收割腾茬，影响了小麦播种。三是棉花目标价格改革政策的实施，促使新疆棉农种植棉花的积极性提高，更多农户倾向于扩棉减麦。
黄加才认为，单位面积产量有所下降主要归结为以下几个原因：一是秋冬播期间，河南等地局部遭遇持续降雨天气，部分麦田播期推迟15-20天，小麦冬前积温不足，不利于形成冬前壮苗和安全越冬。二是清明时节，正值小麦生长的拔节孕穗关键期，黄淮海等小麦主产区遭受了一次大范围大幅度降温天气，影响小麦穗粒数形成。三是灌浆收获期间，安徽等部分地区遭遇长时间阴雨天气，降水偏多，日照不足，不仅影响小麦灌浆和产量的进一步形成，还导致小麦出芽霉变，影响品质。
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