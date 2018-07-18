原标题：白酒企业提前布局中秋行情

五粮液部分新品停止供货、泸州老窖暂停接受国窖1573的订单，洋河、伊力特、酒鬼酒分别对部分产品提价……距离中秋还有两个多月，白酒市场已经展开了新一轮争夺，控量保价是屡试不爽的手段。不过，有业内人士分析，白酒企业淡季加价的常用手段可能会“叫好不叫座”。

“2018年的每一个节假日都是白酒企业分化加剧的关键节点。”中国食品产业分析师朱丹蓬称，从目前看，为了在中秋期间抢夺机会，各大走价值型路线的名优酒企依然采取了“老办法”——控量保价，而价格型的企业不断通过价格杠杆拉动销量增长。

中秋或成行业分化节点

以控量为主要手段的企业包括五粮液（000858）、泸州老窖（000568）、山西汾酒（600809）等，五粮液已暂停接受国窖1573的订单，并暂停国窖1573供应，泸州老窖暂缓接受500ml装普五订单，山西汾酒旗下青花系列产品已全部停止供货

采取涨价策略来保价的企业包括泸州老窖（000568）、洋河股份（002304）、酒鬼酒（000799）、伊力特（600197）等。洋河上调了海之蓝、天之蓝、梦之蓝出厂价及终端供货价，其中每箱梦之蓝M9的终端供货价上涨了600元，52度高度柔和红坛和紫坛酒鬼酒分别提价22元、20元，伊力特在售产品出厂价格全面上调，幅度为2~10元/500ml。有业内人士称，其他白酒也陆续传出停止供货或涨价的消息，预计时间越靠近中秋，这种趋势将更为明显。

白酒企业凭什么继续涨价？朱丹蓬认为，以茅台为龙头的白酒价值型企业市场预期向好。近日，贵州茅台（600519）发布公告称，2018年1~6月实现营收350亿元左右，同比增长37%左右，实现利润总额同比增长40%左右。茅台集团有关负责人表示茅台今年全年收入将达900亿元，2019年“拿下”1000亿元，2020年迎来“后千亿”时代。

朱丹蓬认为，“第二季度向来是白酒行业的淡季，而茅台在第二季度的增长幅度高于第一季度，说明以价值为驱动的名优白酒已经摆脱旺季、节假期的依赖，颠覆白酒行业原有的增长模式”。与此同时，白酒行业的分化不断加剧，“上涨的是第一、二、三集团排名前几的企业，而一些价格型企业仍然在用做特价、买赠的手段进行促销。”

盲目跟涨或难被市场接受

亮剑咨询总经理牛恩坤则认为：“消费者已经非常理性，习惯了飞天茅台的价格波动，但也不接受过高的价格。所以各大品牌只能是‘纸上谈涨’，实际继续上涨的机会已经不大了。”他认为，“市场效果表现在股市上，当市场好时，股市表现也好，但也只是少数几家业绩较好的企业，并不能代表整个白酒行业”。

牛恩坤认为，白酒行业其实是“外热内冷”，白酒企业在淡季加价的常用手段很可能要“叫好不叫座”，恐怕难以达到旺季放量的目的。

也有业内人士认为，部分“第三集团”的排头企业和“第二集团”的“尾巴企业”如果因为怕被落下而盲目跟涨，很可能会被市场“打脸”。（记者林琳）

(责编：赵爽、朱一梵)