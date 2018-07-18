工信部要求电信企业不在校园及周边摆摊设点营销电信业务

人民网北京7月18日电 据工信部网站消息，2018年7月12日，工业和信息化部信息通信管理局召开电视电话会议，动员部署秋季校园电信业务市场规范管理工作。

今年校园电信业务市场规范管理工作以落实《关于规范当前校园电信业务市场经营行为的通知》（工信部信管函〔2015〕420号）等文件为重点，强化违规行为问责处理。要求各基础电信企业提高认识、统一思想、转变观念，自觉不在校园及其周边摆摊设点营销电信业务。各通信管理局加强问责执法，对发生各类违规事件的电信企业严格依法查处，做到有案必查、查实必罚。

各基础电信企业集团公司相关负责人发言表示，将要求各下属企业严格落实会议精神和相关要求，逐级落实责任，加强规范管理，切实维护校园电信市场公平有序的竞争环境，保障校园用户合法权益。

会议由部信息通信管理局副局长隋静主持，部网络安全管理局，中国信息通信研究院相关负责人及3家基础电信企业相关人员在主会场参会，各省、自治区、直辖市通信管理局相关负责人及辖区内相关电信企业代表在各地分会场参会。

(责编：赵爽、朱一梵)