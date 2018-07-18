发布运管改革二十条 浙江推进数字交通建设

人民网北京7月18日电 （记者乔雪峰） 7月17日至18日，浙江省交通运输系统深化“最多跑一次”改革推进“数字交通”建设动员会召开，总结“最多跑一次”改革措施和成效，部署下一步发展计划，促进“数字交通”建设。会上，浙江省道路运输管理局发布了全省运管系统“深化道路运输‘最多跑一次’改革、推进‘运管改革二十条’实施意见”（简称“运管改革二十条”），以提升服务群众的能力、政府办事的效率，增强群众和企业的获得感。

浙江省运管局副局长胡奕军在会上表示，借助较好的信息化基础条件，通过简政放权、简化办事手续、信息化数据联网等一系列举措促进办事便利化，浙江运管“最多跑一次”改革初见成效。截至6月底，浙江省运管局已实现“四个全覆盖”，即群众和企业办事“最多跑一次”100%全覆盖、行政审批网上办理100%全覆盖、处罚罚款纳入公共支付100%全覆盖、电子签章100%全覆盖。

“运管改革二十条”在现有办事事项基础上，以“取消三分之一、整合三分之一、简化三分之一事项”为目标，促进体制机制创新。据介绍，“运管改革二十条”包括“3减8并9取消”二十条改革举措。“3减”即从业人员诚信考核签注由证件签注改为电子签注，减少办件量；为从业人员提供免费继续教育服务，减少费用支出；全面开展营运车辆网上年审就近签注，减少跑腿次数。

“8并”即从群众眼里“一件事”角度，推动部门内部事项或跨部门办理事项整合。具体包括：巡游出租汽车、网约车驾驶员从业资格证“两证合一”，“货运代理（代办）等货运相关服务备案”和“汽车租赁经营备案”纳入“多证合一”改革，整合货运办事事项，推进营运车辆“三检合一”，牵头实施“营运车辆上路或退出”一件事，牵头实施“网络预约出租汽车道路运输证办理”一件事，道路运输经营许可证发放权限整合到属地运管机构。

“9取消”即推动取消9项权力事项，具体包括：外商投资道路运输业立项审批，营运车辆维修质量检验经营许可，客运站站级核定，公交运营车辆备案，城市公共汽电车客运驾驶员、乘务员基本知识与技能的培训和考核备案，城市公共汽电车线路行车作业计划备案，机动车驾驶员培训机构收费标准备案，道路运输企业新建或变更卫星定位监控平台备案，客货运从业人员服务单位变更备案。

改革举措实施后，浙江省运管系统将实现办事事项减少33%，年办件量减少30%，年跑腿次数减少200万次，年降低企业和群众经济成本6000万元以上，提高办事效率30%以上。此外，作为浙江省交通运输系统内开展“无窗口办理”的一次创新实践，今年8月将取消浙江省运管局办事窗口。

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