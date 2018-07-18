国务院参事室和清华大学共同主办专题国际研讨会

会议现场

人民网北京7月18日电 近日，在生态文明贵阳国际论坛2018年会期间，由国务院参事室和清华大学共同主办的“资源利用效率与绿色发展——世界发展趋势与中国园区实践”专题国际研讨会在贵阳国际生态会议中心召开。

国务院参事、国务院参事室原副主任方宁代表国务院参事室和清华大学两个联合主办单位致辞，表示非常高兴能在生态文明贵阳国际论坛十周年之际，在国际平台上对中国资源效率和园区建设问题进行系统展示和深入探讨。生态文明贵阳国际论坛秘书长、国务院参事室特约研究员、教育部原副部长章新胜代表论坛秘书处致辞，他结合习近平总书记给生态文明贵阳国际论坛2018年会的贺信，以全球视野对中国生态文明战略定位进行深入解读，希望国务院参事室发挥自身优势为生态文明建设建言献策。

三位主旨报告嘉宾

国务院参事室特约研究员、国家气候变化专家委员会副主任、清华大学原常务副校长何建坤主持主旨报告环节。联合国环境署国际资源委员会主席、欧盟原环境部长雅奈兹?波托奇尼克在题为“全球自然资源利用与可持续发展”的报告中，结合联合国环境署国际资源委员会系列研究产出成果，系统介绍了全球自然资源的利用现状和发展趋势，他认为，从中期角度看，资源低效滥用导致的不良环境和健康后果而非资源短缺本身，是经济发展的最重要制约因素，并进一步阐述了发展循环经济模式对实现可持续发展目标的支撑作用。国务院参事、原国土资源部总工程师张洪涛在题为“自然资源治理与战略转型”的报告中，强调坚持自然资源治理生态优先的新理念，并结合自然资源部、生态环境部的职能对自然资源治理转型进行阐述，对能源战略转型进行分析。联合国工业与发展组织环境司副司长塔斯?尼尔贡在题为“包容与可持续工业发展的资源效率”的报告中认为，包容和可持续的工业化应当优先考虑资源效率，循环经济、清洁生产、生态工业园区等可以在提高资源效率过程中发挥重要作用。

研讨会还围绕“提升资源效率，推动产业园区绿色发展”主题组织专家组讨论。讨论会由清华大学循环经济研究院院长、联合国环境署国际资源委员会专家委员朱兵主持。在关于世界趋势及中国机遇的第一阶段讨论中，中国科学院院士、清华大学教授费维扬简要回顾了近十几年中国资源产出率的变化情况和最新趋势，强调过程强化技术对流程工业资源效率提升的作用，并认为政产学研等各方面的合作非常重要。国务院参事、国家气候变化专家委员会主任、科技部原副部长刘燕华从一组单位GDP的国际二氧化碳排放数据比较出发，认为提升资源效率是中国可持续发展的当务之急，并分享了资源、能源、生态、环境等绿色要素与理论、制度、科技和文化等创新要素共同构成的绿色创新矩阵系统思维方法论。瑞士洛桑理工学院教授布鲁诺?奥伯勒表示，公众绿色消费、政府绿色政策对提升资源效率可发挥重要作用，认为发展绿色金融是非常关键的环节，需要充分利用全球资本市场，而目前投入还很不够。联合国环境署国际资源委员会原秘书处主任李少义表示，中国的资源效率水平相比发达国家还有很大差距，国际资源效率议程启示我们，要抓住历史机遇，在产业结构改善、多维度创新、消费方式改变等方面开展实际行动，在国际上引领生态文明和资源效率话语权。荷兰非盈利组织“循环经济”（Circle Economy）首席执行官哈拉尔德?弗里德尔结合欧洲经验表示，发展循环经济对于提升资源效率作用巨大，并强调了中国经验和国际经验相互交流的重要性。

专家组讨论第二阶段聚焦中国实践与园区发展。北京中创碳投科技有限公司总经理唐人虎表示，园区循环化改造、生态工业园区、低碳工业园区、绿色园区等园区顶层规划设计有助于促进园区内企业和园区整体资源利用效率的提升。中国石油与化学工业联合会园区工作委员会秘书长、中国化工经济技术发展中心副主任杨挺对我国化工园区提升原料、能源、土地、环境资源效率的潜力、薄弱环节进行剖析，提出了园区系统节能、智慧化、生态化等实施途径。中国再生资源开发有限公司董事长、中国再生资源回收利用协会会长管爱国提出，要像重视原生资源和环境基础设施一样重视再生资源，拓宽再生资源范围，重视再生资源技术和装备研发，充分利用再生资源来保障国家资源安全。清华苏州环境创新研究院副院长么新认为，环保政策压力传导与园区稳定运行要找到平衡点，要立足中国情况进行绿色技术集成、政策机制集成、经济手段集成，形成提升资源效率的中国道路和中国路线。

会议主席何建坤作总结发言

会议主席何建坤在总结中肯定了将资源利用效率作为论坛专门主题的重要性必要性。他说，以提升资源效率为抓手，可以将环保生态、气候变化、经济结构调整、促进就业、资源保障与国家战略安全等不同层面工作进行有效协调。对此，既要有国家宏观层面的资源效率战略，也要有园区、企业、公众、非政府组织等社会各层面的理念变革和实际参与，在生产与消费方面都要转变。

生态文明贵阳国际论坛是我国唯一以生态文明为主题的国家级国际性高端论坛，今年的主题为“走向生态文明新时代 生态优先绿色发展”。国务院参事室自2016年开始，先后以“自然资源价值与生态文明”和“全球气候治理与中国绿色低碳发展”为主题，在生态文明贵阳国际论坛上举办分论坛和研讨会。

今年，国务院参事室联合清华大学主办本次资源利用效率与绿色发展专题国际研讨会，聚焦资源利用效率的世界发展趋势与中国园区的实践。研讨会一方面力图从宏观上呈现全球经济增长与资源消费之间的关联情况，对资源效率指标演变和趋势进行分析；另一方面紧扣产业园区绿色发展这一资源效率提升的关键抓手。研讨会邀请国内外政府部门、学术机构、社会产业、金融服务等不同领域行业的代表，以主旨报告、专家组讨论、自由讨论等形式，为中国资源利用效率提升建言献策。本次研讨会由国务院参事室国际战略中心、清华大学循环经济研究院、贵州省人民政府参事室、贵州师范大学承办，北京中创碳投科技有限公司协办。

(责编：曹昆、曾伟)