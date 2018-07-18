新华社北京7月18日电 题：结构更优 动力更足——年中经济形势述评之二

新华社记者陈炜伟、高亢、胡璐

观察中国经济，既要看速度、看总量，更要看质量、看结构。

近日披露的中国经济“半年报”显示，中国经济上半年实现6.8%的增长。在总体平稳的运行态势背后，产业结构、需求结构、动力结构优化的脉络清晰，经济迈向高质量发展起步良好。

服务业“压舱石”作用凸显 产业结构优化

互联网数据中心（IDC）发布的2018年一季度全球服务器市场报告显示，全球服务器市场复苏势头强劲，中国成为全球市场增长的主要动力。从市场格局看，出货量最大的前三名厂商中，中国服务器供应商浪潮集团凭借17.5万台出货量以及77.5%的增幅，成为增长最快的厂商。

中国服务器市场的活跃，得益于国内互联网经济、大数据等各类智慧计算的快速发展，折射我国现代服务业的新气象。

今年上半年，服务业对经济增长的贡献达到60.5%，比上年同期提高1.4个百分点，服务业对经济增长的“压舱石”作用继续巩固，产业结构进一步优化。

“当前我国已进入消费结构加快升级的新阶段，不断升级的消费需求有力地拉动了服务业增长。”国家统计局服务业司司长许剑毅说，随着服务需求进一步增强，服务业发展将继续保持平稳较快发展态势。

国家邮政局最新数据显示，今年上半年，我国累计完成快递业务量预计达220.8亿件，超过我国2015年全年快递业务量；工信部数据显示，2017年，我国实现软件业务收入5.5万亿元，是五年前的2.2倍……在服务业内部，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、交通运输仓储和邮政业保持较快增长，凸显经济转型升级、提质增效的势头。

中原银行首席经济学家王军说，中国经济正逐渐由过去的产业链、价值链的中低端向中高端迈进，经济增长的“含金量”不断提高。

消费基础性作用更强 需求结构改善

进入暑期，各大影院再次迎来观影热潮。数据显示，今年上半年全国电影市场总票房突破320亿元，比去年同期增加17.8%；总观影人次达9亿，比去年同期增加约15%。

今年上半年，全国社会消费品零售总额增速比一季度略有回落，但仍保持了较快增长。最终消费支出对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年提高14.2个百分点，消费对我国经济发展的基础性作用越来越强。

“从今年上半年主要数据来看，经济增长格局中，内需是决定力量，内需里消费又是‘顶梁柱’。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说，社会消费品零售总额增速的波动，主要是受7月1日汽车进口关税调整、汽车类商品销售短期回落的影响。居民收入较快增长、消费升级步伐加快等因素，将支撑下半年消费延续平稳较快增长态势。

除了整体需求结构的变化，消费、投资的自身结构也在优化。

长春市民郭鹏飞是个游戏玩家，每个月都会在电子游戏和相关电子产品方面花不少钱。他说：“以前就喜欢玩国外的游戏，买进口名牌电脑和手机。这几年，我发现不少国货价格不高、体验还好，逐渐开始成为国货的粉丝。”

随着供给质量提升、居民收入增长，我国消费规模扩张、品质升级是大势所趋。统计显示，上半年，体育、健康、旅游等服务消费势头强劲，消费升级类商品保持较快增长，家电、通信器材和化妆品类商品增速加快。

国家发展改革委新闻发言人严鹏程说，尽管固定资产投资、社会消费品零售总额等指标增速有所回落，但投资和消费结构正持续优化。经济发展质量效益提升，支撑高质量发展的内生动力不断增强。

新产业新业态快速增长 动能结构升级

“两年前，一位客户买了台德国进口的3D打印设备，去年买了我们的，之后又买了第二台、第三台。”南京前知智能科技创始人唐宝说，公司在口腔领域的金属3D打印机正在推动进口替代，速度、精度不输于同类进口设备。

从3D打印到机器人，从大数据到云计算，从共享单车到共享汽车，新产业、新业态、新模式加速培育，正为中国经济注入强大的新动能。

高技术产业、装备制造业、战略性新兴产业增加值增速均高于规模以上工业；新能源汽车、工业机器人、光纤、智能电视等新产品产量保持较快增长；全国网上零售额同比增长30.1%……透视上半年数据，中国经济新旧动能转换态势良好。

新动能的加速培育，源自简政放权、降费减税等改革措施释放的红利。今年以来，“放管服”改革持续深入推进，创业创新活力持续释放，上半年我国日均新登记市场主体达到1.81万户。

今年1至5月，国家支持小微企业发展税收优惠政策减税943亿元，增长25%；鼓励高新技术企业税收优惠政策减税2886亿元，增长46%。国家税务总局办公厅副主任付树林说，这些政策措施较好减轻了创新型市场主体负担，增强了企业发展新动能，有力推动了创业创新。

“新动能持续快速发展，成为推动经济平稳增长的重要动力。”国家统计局国民经济核算司司长董礼华说，面对复杂多变的国际环境和国内改革发展的艰巨任务，我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，总体继续保持稳中向好的态势。

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