原标题：合利宝助阵腾讯99公益日 赋能公益生态支付环节

9月8日起，知名第三方支付公司合利宝助阵腾讯99公益日，携手深圳慈善会、腾讯公益，在广州深圳两地的商圈、写字楼、居民社区等线下场景发起“点亮爱”行动，通过超1000块电子宣传屏幕，开展为期一周的互动宣传，为腾讯99公益日造势。合利宝旨在借助此次公益盛事向公众传达“集小善成大爱”的理念，呼吁更多人加入公益，共建有爱温暖社会。

堪比公益界“双11”的腾讯99公益日由腾讯牵头发起，已连续成功举办三届，参与人数从第一年的200百万人次到去年的近1300万人次，捐赠额度也从1亿飙升到8亿，据说今年更是有望突破13亿。数字的急速增长的背后，是一个开放、公正、透明的可持续发展公益新生态正在逐步形成，在这个过程中，除了政府、公益机构、社会大众在积极推动外，也有不少具有社会责任感的企业参与其中，把各自最核心的能力和资源释放出来，共创公益新生态。

现如今的公益生态，已不再是单纯的公益机构、捐赠人、受捐人的简单关系，公益生态也从最早的三角关系发展成为圆形的链条关系，除上述三方外，越来越多的服务机构、监管机构甚至是智库参与进来，成为不可缺少的部分。新兴技术应用层面上，互联网与公益行业深度融合，便捷、高效、安全的移动支付价值凸显，成为公益全民化必不可少的催化剂。中国产业支付引领者合利宝积极开放自身的支付能力，为公益链条的最后一公里赋能。

“第三方支付使得互联网捐赠更加公正透明，有利于社会诚信体系的完善，同时，合利宝特别为公益组织开辟了0费率捐赠渠道，希望从我们自身做起，最大限度降低善款到达受捐者的通道成本，让爱心最大化”。合利宝相关负责人告诉记者。众所周知，各行各业接入第三方支付服务，支付公司都会收取一定比例的费率，为了支持公益机构、回馈社会，合利宝为符合资质的公益性社会团队提供0费率的资金捐赠接口，用切切实实的行动降低公益成本。据了解，目前已有众多国内公益机构正在接洽合利宝的“0费率”公益支付解决方案。

在各方推动下，当前的公益已经从仪式化向常态化发展，高频小额的捐赠场景下，资金流通安全显得尤为重要。合利宝视风控为根本，在不影响捐赠者体验的前提下，不断提升支付的安全性。据合利宝安全专家介绍，合利宝通过严格的物理、网络、逻辑隔离、完备的硬件级别访问控制设施，防止入侵者通过攻击入侵窃取用户个人信息，同时，全天候专人监控系统运行状况，监控内容包括：用户应用异常、用户交易异常、入侵检测、已知攻击检测、传输过程中数据窜改、峰值异常、网络异常等，全方位多举措为每笔善款保驾护航。

赋能公益新生态，合利宝还有更大的施展空间。作为上市公司仁东控股的核心成员，合利宝长期致力于用科技为行业发展赋能，目前正在服务数十万家包括航空旅游、智慧零售、金融科技、电商、教育、跨境等行业的企业客户。未来，合利宝将持续立足支付，深耕公益细分领域，整合集团的大数据、云计算等创新技术，为我国公益新生态的完善奉献更多力量。

(责编：赵爽、李栋)