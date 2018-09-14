商务部：中国愿与更多有意愿的国家探讨建设自由贸易区

人民网北京9月14日电 商务部昨日召开例行发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，愿与更多有意愿的国家探讨建设自由贸易区，积极促进区域经济一体化。

高峰表示，当前，经济全球化、贸易自由化仍然是世界经济发展的大趋势。推动与有关国家的自贸区建设，是中国扩大对外开放、建设开放型世界经济的重要内容。同时，中国将与大多数国家一道，继续坚定地捍卫以规则为基础的多边贸易体制，维护自由贸易秩序和全球产业链的安全，推动经济全球化向更高层次、更宽领域发展。

据高峰介绍，截至目前，中国已与25个国家和地区达成了17个自贸协定，自贸伙伴遍及欧洲、亚洲、大洋洲、南美洲和非洲。目前，我们正在与27个国家进行12个自贸协定谈判或者升级谈判，主要包括《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中日韩、中国-挪威、中国-斯里兰卡、中国-以色列、中国-韩国自贸协定第二阶段、中国-巴基斯坦自贸协定第二阶段谈判，以及中国-新加坡、中国-新西兰自贸协定升级谈判等。

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