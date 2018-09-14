坚决斩断医疗耗材回扣利益链

据媒体报道，一双号称具有生物力学矫正功能的定制鞋垫，在南京一家公立医院居然卖2600多元。记者调查发现，鞋垫厂家只需在200多元一双的鞋垫“毛坯”上稍作加工，就能获得2000多元毛利，医院的医护人员每卖一双能拿200元提成。据悉，涉事医院已将相关科室负责人停职，根据调查情况再作进一步处理，同时停止使用、采购该款矫形鞋垫。
网民认为，药品耗材回扣现象广泛存在于医疗卫生行业，泛滥成灾。天价鞋垫的出现，是医药回扣的新变种。必须进一步加大整治力度，斩断相关利益链条，彻底清除药品和耗材回扣痼疾。
有网民表示，医患双方处于信息不对称的地位，患者使用药品耗材的主动权完全掌握在医生一方。为了让医生多使用其药品耗材，医药代表往往给予医生一定比例的回扣。
网民“张立”认为，回扣利润驱动下出现的天价鞋垫，不仅加大了患者的经济负担，也扭曲了医生的执业行为。与此同时，药品耗材回扣也会导致药品生产企业之间恶性竞争，严重扰乱医药生产、流通行业的正常秩序。
“药品耗材回扣是药价虚高的幕后推手，让消费者花了冤枉钱，必须加强对药品流通领域的监督。”网民“陆老师”认为，经营者给医护人员回扣，也属于商业贿赂，属地监管部门除了要查处生产者、经营者外，也应调查取证，让行贿者和受贿的医疗人员受到相应惩罚。
网民“陈劲松”建议，解决回扣问题，首先要建立药品耗材统一联合采购，统一谈判，大幅度降低药品耗材价格，并通过官网等对外公示，接受社会监督，斩断现行药品耗材由各级医药代表层层代理分包式、垄断式高回扣的流通利益链条。其次，优化医疗人员收入结构，提升医疗技术服务项目收入“含金量”，让技术价值回归医生自身，显著提高广大医务人员的合法阳光收入。
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