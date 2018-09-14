前8月全国新设外资企业41331家

本报北京9月13日讯 记者冯其予报道：商务部13日公布数据显示，今年1-8月新设外商企业大幅增长，实际使用外资保持稳定。其中1-8月全国新设立外商投资企业41331家，同比增长102.7%；实际使用外资5604.3亿元，同比增长2.3%。
其中，高技术产业保持增长态势，制造业表现良好。制造业实际使用外资1721.2亿元，同比增长8.7%，占比30.7%。高技术产业实际使用外资同比增长6.6%，占比达21.9%。高技术制造业实际使用外资562.6亿元，同比增长29.2%。
此外，我国西部地区1-8月实际使用外资394亿元，同比增长28.6%；中部地区实际使用外资410.4亿元，同比增长4.6%。11个自贸试验区实际使用外资702.4亿元人民币，同比增长19.3%。
数据同时显示，1-8月，主要投资来源地中，新加坡、韩国、日本、英国、美国实际投入金额同比分别增长17.2%、56.9%、33.4%、151.7%、23.6%。
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