原标题：西安楼市回归理性 9月成交预计将走高

近日，随着百城库存报告的发布，截至7月，全国100个城市住宅库存去化周期降至历史低位，西安库存同步持续走低。8月份，西安普通住宅成交量和价格双涨，价格持续上涨到年内最高点。随着开盘项目增多，业内人士分析，市场正逐步回归理性，预计9月成交量将走高。

西安普通住宅去化周期降至7.9个月

易居房地产研究院8月30日发布的《百城住宅库存报告》显示，在其监测的100个城市中，截至2018年7月底，百城商品住宅库存总量42369万㎡，环比减少0.6%，同比减少8.0%。100个城市新建商品住宅存销比为9.6，这意味着，市场仅需9.6个月就能消化完这些库存。对比历史数据，今年前7个月100个城市存销比总体在历史低位运行，库存规模相当于2011年11月的水平。

业内人士认为，全国百城库存水平继续下跌，说明当前市场正处于“缺货”阶段，这与近期房价过快上涨的现象也是关联的。

而依据创典全程数据显示，截至2018年8月份，西安商品房存量2250.89万㎡，去化周期12.6个月，与上月基本持平；普通住宅存量867.28万㎡，存量下降62.43万㎡，去化周期基本持平为7.9个月，明显低于全国百城住宅库存去化周期。分区域来看，城南去化周期最长，其次是城内，去化周期为26个月，沣东新城去化周期最短为4.4个月。

成交量、价双涨均价12141元/㎡

中世咨询数据显示，8月份，西安普通住宅市场供应量有所下降，成交量环比大幅上涨，成交价格也稳步上涨。

供销方面，8月份，西安市普通住宅供应量为56.4万㎡，同比下降30.9%，环比下降26.5%；成交面积为130.3万㎡，同比下降4.7%，环比上涨107.9%。值得关注的是，该月成交均价为12141元/㎡，同比上涨34.5%，环比上涨12.94%。这是本年度以来，上涨最高的月份。究其原因，8月份，香榭御澄成交24624元/㎡、碧桂园高新时代成交均价18288元/㎡等高单价项目，拉高了整体的成交均价。从普通住宅成交单价段来看，也可以说明价格的上涨趋势，数据显示，成交单价段在10000-12000元/㎡之间的占比最大，占比33.2%，12000-15000元/㎡的占比为26.7%。同比来看，西安普通住宅成交均价已经从之前的8000-10000元/㎡上涨到了10000-15000元/㎡。

华商报记者从创典全程了解到，8月份共有36个项目举行开盘活动，较上月增加16个项目，项目区域多为浐灞、长安、高新、曲江等区域，开盘总推货11466套，环比上涨90.43%，认购9908套，环比上涨97.10%，平均去化率回升至86%，较上月上涨3个百分点。而在房企销售排名方面，万科、融创、碧桂园夺得销售金额榜单前三甲，分别销售107.4亿元、82.9亿元、81.6亿元。

市场回归理性 9月成交将稳中渐升

创典全程信息部部长刘兰兰分析，近期市场上意向登记人数小于房源数量的项目增多，公开摇号楼盘量在逐渐减少，个别项目开盘去化率并不理想，反映出购房者的心态正在回归理性，市场热度也逐步趋向平稳，部分房企应对市场变化开始抢跑。在本月开盘项目扎堆、推货激增的作用下，项目平均到访量和成交量触底反弹。

易居企业集团克而瑞西安公司总经理朱郁分析，8月份，西安商品住宅市场供应略降，成交走高，供不应求进一步加剧。监测开盘项目共计42个，由于新政锁客原因，整体开盘去化率降低，个别楼盘去化率只有12%，推盘较多的房企为碧桂园、中南等。土地市场供应、成交均为37宗，相较于7月供应及成交宗地数均有减少，且宗地以西咸为主。政策上8月28日发布通知，进一步规范住房租赁市场。随着进入“金九银十”传统旺季，预计9月成交量将稳中渐升。

华商报记者 杜蒙 狄芳

(责编：仝宗莉、赵爽)