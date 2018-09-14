原标题：2018创新中国总决赛暨秋季峰会杭州开幕

中新网9月7日电 9月7日，由创业邦主办、杭州市政府联合主办的“2018 DEMO CHINA创新中国总决赛暨秋季峰会”(以下简称创新中国秋季峰会)在杭州开幕。

本次峰会为期2天，主题为“新战场·无边界”。大会吸引了150余位一线投资大咖现场助阵，并有来自全球19个城市的优秀创业者轮番登台角逐展示。全国各地数千名专业观众前来参会，数百万观众通过直播平台在线观看决赛实况。

“DEMO CHINA创新中国”自2006年由创业邦开始举办，共吸引1500余位一线投资者参会，现已成为国内最大的DEMO DAY。自2011年起，创新中国秋季峰会正式落户杭州，截至目前累积报名参赛的企业数量近4万，总融资额100亿元以上，3000余家优秀创业企业登台展示。

创新中国秋季峰会开幕式上，中共杭州市委常委、副市长姚峰，创业邦创始人兼CEO南立新出席并致辞。北极光创投创始人、董事总经理邓锋，真格基金创始人徐小平，小米长江产业投资基金管理合伙人王晓波，讯飞投资董事长徐景明参与圆桌对话，RGAX亚太区董事总经理黄家颂、杭州钱塘智慧城管委会代表作了主题演讲。

中共杭州市委常委、副市长姚峰在致辞中表示，杭州已成为国内创新创业环境最理想的城市之一，这里既有阿里系、海归系、浙商系、高校系这四支创业创新的“新四军”，又有阿里巴巴、网易两个创新的摇篮。杭州有25家上市公司开始涉足人工智能、量子技术等七大未来产业，涉及七大产业的上市公司总市值达到8345亿元，占杭州境内上市公司总市值的43.01%。杭州一直鼓励股权投资类机构“投早投小”，在杭天使和VC类投资机构，数量上占投资机构总数的30%以上，管理资本占投资机构管理总金额的65%以上，均高于全国平均水平。

他对本届创新中国总决赛表示期待和祝贺，希望“创新中国”总决赛能与每年八月十八钱江潮一样，成为全球注目的双创风景线，涌现出更多国内外创新创业“弄潮儿”，并与顶级投资机构早日产生“化学反应”。

今年是DEMO CHINA的第11年，在这11年间，创业邦创始人兼CEO南立新见证和参与了中国创投史的发展。对于本届创新中国秋季峰会的主题她表示，“新战场”的含义是指竞争日益白热化的各个领域在宏观资本市场跌宕起伏的情况下，创业者必须要寻找一个蓝海；对于已经成长起来的企业，产品和生命周期越来越短，必须要寻找新的战场，才能持续生存和保持高速发展。“无边界”是指在技术高速变迁的时代，企业必须打破原有的界限，在找到新的市场后，只有用破坏性创新才能使领先的企业遭受瘫痪性打击。因而，成长和创新是新时代创业者的必修课。

杭州钱塘智慧城管委会经济发展局副局长王芳的讲话中，对钱塘智慧城的空间布局、产业培育和政策支持作了详细介绍，钱塘智慧城的目标是“10100”，打造大湾区里的“凤凰谷”。即通过三年左右的努力，推动10家企业上市，集聚100家左右的拟上市企业，全力打造拟上市企业集聚区。她表示，创业邦秋季峰会与钱塘智慧城合作多年，已成为中国创业者和投资人最关注的创投盛会。希望借此与在座行业专家、投资人及中介机构在项目、平台、资本等方面携手合作，吸引更多优质创新创业项目落户钱塘智慧城、落户江干。

创业邦一直致力于帮助创业者成长，先后推出“创业加速服务——创业邦星际营”、“线上知识服务——创业邦星际学院”及“GROW”创业成长计划。创新中国秋季峰会开幕式上，创业邦星际学院副院长张雷发布了创业邦GROW升级计划并作介绍，随着对创业人群了解不断深入，在新时期和新风向下，推出“AI创新产品进化营”“日本百年企业探访之旅”“创业邦铁军参谋团”等新产品，从帮助创始人个人的成长，延伸至创业团队的整体提升。

创业邦星际营BANG CAMP从2015年1月至今已经举办了13期，开幕式最后，BANG CAMP第11、12、13期的创业者们经过3个多月的孵化加速，也迎来了激动人心的毕业时刻。

本届创新中国共收到全国超3000个新锐创业项目的报名，经过专业导师团队的层层考察，筛选出最能代表未来创业趋势的54个项目，晋级率晋级率仅为1.8%。这54个项目将组建成多支参赛战队，由知名投资人作为导师率领，分别参与角逐QUALCOMM创投红杉中国种子基金前沿科技创业大赛、国际竞技场、区块链竞技场、大健康竞技场和大消费竞技场等。此外，BANG CAMP全明星毕业秀、中国投资高峰论坛、未来产业高峰论坛等各具特色的专场覆盖当下最热门的创业领域，让每位创业者都能找到尽情演绎的行业舞台。

晋级总决赛的各专场冠军，均有权利参与总决赛1%股权拍卖环节。在总决赛中成功获得评委1%股权拍卖的选手，将同时获得100万创业邦天使基金，本次大赛对参赛选手的资金支持力度进一步加大，让DEMO CHINA所打造的极速融资环境更趋近现实。

此外，本届秋季峰会创业邦将首度聚焦互联网教育领域，举办“2018中国教育行业白皮书发布仪式暨中国教育创新成长30强颁奖典礼”。同时，本届DEMO CHINA还联合邓锋、许四清、刘晓松等创投界大佬共同推出“大佬午餐拍卖公益计划”，竞拍成功者与四位顶尖投资人共进午餐、共商合作，全部拍卖所得均捐献给U积木公益“一个鸡蛋”项目，帮助改善贫困地区儿童营养膳食结构，将创业与公益完美结合。

(责编：朱江、仝宗莉)