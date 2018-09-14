上地街道与专家共议地区企业文化建设

人民网北京9月14日电（李彦彬）为实现党建引领先进文化建设，促进企业创新发展，9月11日下午，北京市海淀区上地街道组织召开企业文化座谈会，邀请中国企业文化促进会领导等专家共议地区企业文化创新发展。上地街道领导、海淀区工商联上地街道商会会长、街道相关科室负责人共同参会，就如何挖掘文化与科技融合新动力，帮助企业构建文化、打造核心价值理念群策群力、共谋发展。

中国企业文化促进会副会长解云天、常务副会长兼秘书长张鸿钧、传统文化艺术委员会秘书长窦全、海淀区工商联上地街道商会会长顾小锋，上地街道党工委书记毕淑琴、副书记王晓军等出席会议。

上地街道党工委书记毕淑琴介绍了上地园区的发展历程及各级领导对上地发展的关注情况，通过对“海淀双轮驱动”、中关村科学城建设、园区型街道发展现状的解释和剖析，呈现出上地未来发展蓝图与定位，表明了地区和企业文化建设的迫切性，诚挚希望听取各位专家学者宝贵建议。

中国企业文化促进会领导将此次座谈称为一次“迟到的握手”，分析了“文化和科技”的内在关系，并就该课题的推进提出建议：一是加强学习，上地街道应不断提高对企业文化的理解和认识，深入课题调研，制订与“十三五规划”同步的企业文化建设策划方案，建立政府和企业共商共建的平台，“同频”才能 “共振”；二是战略合作，在高科技企业服务层面，中国企业文化促进会和上地街道初衷一致，以此为基础，愿意在专家智力支持、企业文化活动策划、文化管理检测标准方面提供资源，和上地街道形成战略合作关系；三是多元发展，不同企业塑造的企业文化应具有特殊性，满足自身个性化需求，文化传播也应探索适应不同文化内容的传播载体。

上地街道党工委副书记王晓军介绍了信息产业发展迅速的背景下，上地街道在文化建设活动、文化宣传展示、企业文化服务等方面开展的工作，希望以此更好地聆听企业心声、满足企业精神文化需求、实现与企业的同频共振。

海淀区工商联上地街道商会会长顾小锋认为文化是科技发展的根本动力，是企业核心竞争力的构成要素，表示将在海淀区文化与科技融合的方向指引下，以公益化和市场化为途径，协助构建以红色文化和传统文化为主要内容的地区企业创新创业文化。

坐而论道不如起而行之。与会人员来到百度大厦，在百度政府事务总监徐飞的指引下，了解百度最新科技成果，见证了当代互联网巨头文化和科技融合的无穷魅力。

调研组一行与智能机器人“小度”亲密互动，参观了百度人脸支付、企业文化墙，对科技公司的文化内涵感受深刻，并在未来会客厅亲身体验了百度AR技术，感受智能交互的神奇。

截至目前，上地街道所辖区域注册企业超2万家，上地企业总纳税额2017年168.16亿元，2018年上半年117.46亿元。上地，这块智慧卓群的科技创新高地，企业云集，文化多元，飞速发展。

在帮助企业厘清、构建、深化企业文化的过程中，上地街道将持续探索，优化资源，与中国企业文化促进会等行业专家及国内主流媒体一道，携手合作，深入研究，提炼升华，形成“上地经验”，有力推进地区文化科技融合创新发展，让“上地名片”更加闪亮夺目。

(责编：李楠桦、仝宗莉)