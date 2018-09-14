民航局：北京新机场命名为“北京大兴国际机场”

人民网北京9月14日电 （朱江）据中国民用航空局网站消息，依据《地名管理条例》和《民用机场使用许可规定》等规定，并报经党中央、国务院审批同意，北京新机场名称确定为“北京大兴国际机场”。据悉，新机场及其配套工程将于明年6月30日竣工验收，9月30日前投入运营。

中国民航局介绍，北京新机场是党中央、国务院决策的国家重大标志性工程。自2014年11月项目获批以来，北京新机场主体工程和平行工程建设稳步推进，运营筹备工作实现良好开局。截至目前，机场飞行区土方工程已完成93%、道面工程完成62%，飞行区工程计划明年5月全部完成；航站楼现已全面进入精装修、机电安装、登机桥等施工作业阶段，航站楼精装修工作将于2019年4月完成；空管终端管制中心现已全面进入精装修、机电安装阶段；中国航油储油罐主体工程完工，并完成试水试压；航空公司员工宿舍、航食配餐中心及配套业务用房等设施已完成主体结构封顶或即将完成封顶；场内市政交通配套工程加快推进，进出场高架桥结构、场内综合管廊结构已全线贯通。

为了科学统筹平衡建设、验收、移交、运营准备等各项工作，民航局组织编制了北京大兴国际机场建设及运营筹备总进度综合管控计划，明确了北京大兴国际机场建设和运营筹备工作的“路线图、时间表、任务书、责任单”，实现了北京大兴国际机场项目全主体、全流程、全要素的综合管控。下一步，民航局将在督促各单位认真落实总进度综合管控计划的基础上，工作重心由工程建设向运营筹备转变，由主体工程向配套工程转变，由内部协调向外部协调转变，由地面建设向空中建设转变，全力以赴做好新机场建设及运营筹备工作，确保新机场如期投入运营。

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