用心融万物，平安租赁赋能行业引领发展

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2018年6月27日，由上海市租赁行业协会主办，上海市金融办、商务委及陆家嘴金融城理事会指导的“第十二届金洽会——第二届融资租赁高峰论坛”顺利举行。以疏通实体经济融资难的瓶颈，改善广大企业融资环境为初衷的“金洽会”，举办12年来，在推动金融行业更好地服务实体经济方面取得了丰硕成果。本次高峰论坛就融资租赁支持实体经济、推动“一带一路”建设等模块对融资租赁可持续发展进行了深入探讨。平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）董事长兼CEO方蔚豪继“第十一届金洽会”后再次受邀出席论坛并发表 “平安租赁汽车租赁创新实践”演讲，与现场数百名商业领袖及金融企业客户分享前沿观点，带来汽车租赁行业的新视角与思潮。

矗立国际视角，布局汽车金融生态圈

纵观国际市场，汽车融资租赁在国外是一项极为普遍而主流的个人及家庭消费方式。近几年，随着中国互联网和大数据技术的迅猛发展，国内汽车租赁业务的创新活力开始不断走强，并迎来汽车租赁的黄金发展期。

谈及国内汽车金融市场的发展趋势，方蔚豪强调，国内汽车金融体量和渗透率正在快速提升，预计体量在2017年突破万亿元。同时中国汽车金融渗透率目前仅39%，汽车租赁行业在国内市场的潜力与能量无疑将获得进一步释放。

作为平安集团布局金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市“五大生态圈”战略的重要一环，平安租赁于2015年开始布局汽车融资租赁业务，凭借平安集团赋予的天然创新基因、大数据、人工智能等领先技术和综合金融的渠道资源，平安租赁通过 “以租代购”的创新模式迅速开拓国内市场，率先建立“汽车服务生态圈”服务闭环，有效推动汽车服务生态圈在国内的战略布局和实施。

差异化创新产品，刷新汽车消费体验

近年来，国家政策不断加大对新消费领域金融的支持，互联网的崛起也进一步带动了新兴互联网公司、电商平台纷纷进入汽车直租市场。面对新形势，方蔚豪指出80、90 后作为主力消费群体其需求与消费观逐步升级，为了满足这一变化，平安租赁以“消费者需求”为核心，持续探索符合中国汽车消费市场的创新性汽车消费模式。通过“线上+线下”打造一体化获客体系和车辆运营能力，提供“金融+运营”服务模式，以“以租代购”的形式为消费者打开了更高性价比、更方便快捷的一站式汽车金融服务的大门在短短1年多的时间里，平安租赁已在全国设立26家分公司，凭借差异化、多元化的汽车金融产品赢得了市场的信赖，并跃居行业第一梯队。

开放赋能平台，推动汽车租赁行业发展

自2017年汽车租赁发展元年开启，众多中小租赁公司跃跃欲试纷纷进入市场，然而有限的融资渠道、居高的资金成本、不够健全的运营服务体系，使得中小汽车租赁公司起步阶段面临诸多痛点。

为响应国家支持实体经济的制度、解决同业中小租赁企业发展痛点，平安租赁向各中小租赁公司抛出橄榄枝，将基于五大体系能力，开放两大赋能平台。凭借平安租赁强大的资金获取能力，赋能中小汽车租赁同业，开放车源体系、大中台体系、运营服务等赋能平台，为中小融资租赁公司提供强大的平台、系统、风控、科技、产品等支持，解决中小租赁公司起步阶段的各种痛点，携手同业做大市场、促进行业发展。

用心融万物，平安租赁发布品牌Slogan

在金洽会主题演讲的最后，方蔚豪向现场同行商业领袖及金融企业客户，隆重发布了平安租赁品牌slogan——用心融万物！

作为中国平安旗下专门从事融资租赁业务的全资子公司，平安租赁自2013年1月成立至今，用短短5年时间，走过了行业标杆11年的发展道路，进入行业前五，跻身租赁行业第一梯队！五年来，平安租赁迅速完成市场布局与深化，实现了业务垂直起飞及产业租赁的行业化探索，并引领行业率先迈入创新租赁2.0时代。这番成绩的取得不仅得益于平安租赁所秉承的优秀创新基因，还有公司致力于为客户提供专业而极致、全面而多样化金融服务的决心和情怀。

融汇至一句话，便是“用心融万物”，方蔚豪结合公司的发展历程对其中的内涵也做了详细的阐述。

万物，诠释了公司在融资租赁行业中庞大的业务接触面和广泛的实体经营覆盖。

融，用融资、融物、融人还原融资租赁的本质，不仅还体现了平安租赁业务本身的特质，年轻、专业、创新和极致，同时展示出包容、胸怀、气度和情怀。

用心，用心锻造专业，用匠心精神将融资租赁业务和客户体验做到极致；更是一种情怀，用心感受、用心去包容万物、用心去实践企业社会责任，以更好地感知客户、员工、民众的体验。心，也是“新”的谐音，代表创新。

平安租赁自成立以来就拥有三大梦想：打造一种业内典范的商业模式，塑造一个基业常青的组织范例，成为一支推动行业进步的重要力量。正如公司发布的Slogan——用心融万物，平安租赁将在创新租赁2.0的战略指引下，坚持不懈地在融资租赁行业领域中持续探索创新，助力中国实体经济发展，致力于成为租赁行业的推动者，秉承初心、正念的价值主张，为所有客户、合作伙伴，乃至社会大众创造一个有包容心、创新性和专业性的行业前景！

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：赵爽、李栋)