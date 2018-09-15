原标题：中国央行调查：近半居民预期下季度房价“基本不变”

中国央行14日公布的2018年第三季度城镇储户问卷调查报告显示，对于下季度房价，有33.7%的受访居民预期“上涨”，45.9%的居民预期“基本不变”。

这是中国央行在50个城市对2万户城镇储户进行问卷调查的结果。

中新社记者 韦亮 摄

调查显示，中国居民本季就业感受指数比上季下降0.7个百分点，有34.1%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。

同期，倾向于“更多消费”的居民占26%，比上季上升1.3个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占比也有所上升，但倾向于“更多投资”的居民比上季回落2个百分点。被问及未来3个月准备增加支出的项目，旅游、教育、医疗保健、购房、大额商品分别居于前五位。

当天同时发布的2018年第三季度企业家问卷调查报告则显示，企业家宏观经济热度指数为37.2%，比上季下降2.9个百分点，比去年同期提高1.3个百分点。其中27.7%的企业家认为宏观经济“偏冷”，70.3%认为“正常”。

针对银行家的调查结果与企业家趋势相似。银行家宏观经济热度指数为35.5%，比上季降低6.7个百分点。其中68.6%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季降低12.4个百分点；有三成银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季提高12.9个百分点。(记者 魏晞)

(责编：杨曦、仝宗莉)