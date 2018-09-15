原标题：问题不只是涨房租，长租公寓监管机制亟待健全

今年夏日，长租公寓一跃成为舆论的中心，当然，这并不是什么好事，以“甲醛门”、长租公寓爆雷、高价抢房源为代表的一系列负面事件，令大家开始关注长租公寓行业。

9月10日，上海市消费者权益保护委员会通报，2018年至今，长租公寓相关投诉已受理近1400件，同比增长3倍，对于目前市场存在的种种乱象，相关部门的监管亟待加强。

在“房子是用来住的，不是用来炒的”以及“租售并举”“租购同权”的相关背景下，房屋租赁市场逐渐火热，成为资本市场盯上的下一块“蛋糕”。根据中国房地产协会发布的数据来看，2017年中国房屋租赁市场的年租金规模约为1.3万亿人民币，长租公寓部分仅为648亿，市场占有率为5%，远远不及美国的30%以及日本的83%。由此看来，长租公寓市场的确存在着广阔的发展空间。

不过，对于新兴发展的行业来说，机遇总是与挑战并存，最初掀起长租公寓风波的自如“甲醛门”便是长租市场机制发育不健全导致的恶果。对于长租公寓来说，租下业主房屋之后转租的“包租式”和利用购买和自持物业进行出租的“自持式”是最常见的两种方式，均是利用赚取“租金差”的方式盈利。从资金流来说，空置房屋的时间越长，就意味着越多的租金损失，资金回笼较慢，使企业成本增加，风险加大，加之暑期租房旺季之下房产销售的业绩压力大，又缺乏完整的监管体系，怀有侥幸心理的企业选择在装修完工后不久便铤而走险租出房源，最终成为引爆长租公寓问题的导火索。

而资本的入局更是直接导致了租金的上涨。与当年网约车通过补贴进行价格大战以低价抢占市场不同，长租公寓更多是一个“二房东”的身份，想要抢占市场，足够的房源是必要条件。在资本加持之下，高价拿房显得更加有底气，也加重了爆仓的风险，这样一来，真心想要租房的租客不得不面对高涨的租价。同时，资本入局也使得原本的租金给付机制多了变数，新增的“租金贷”便是其中之一，但这种形式其实是将风险转嫁给租客，侵害租客的利益。

此外，在租赁市场中存在的“押金不退还”现象不可忽视。正如上海市消保委公布的信息，居住安全难保障、押金退还不守约和资金征信存风险是投诉最集中的三大问题。

从房地产市场发展的大趋势来看，长租公寓是完成房地产市场平稳健康发展长效机制的手段之一，未来会扮演越来越重要的角色。对于目前长租公寓所存在的问题，至少需要从几个方面同时寻找解决措施。

其一，长租公寓市场的监管机制需要进行加强和完善。房屋租赁市场实际上已经引起了监管部门的重视，如在七月底中央政治局会议上提出的“坚决遏制房价上涨，加快促进房地产市场平稳健康发展长效机制”。住建部也于8月7日提出“对未能实现目标的地方坚决问责”，同时提出大力发展住房租赁市场。

不可否认，金融资本的进入为整个长租公寓市场带来了活力。但是在初期，投机性的金融资本带来了诸多问题，前文所述的“租金贷”模式就亟待得到改善。而追求短期利润，不顾刚装修房间甲醛问题就直接出租，危害租客健康，更是影响恶劣。这些问题，都需要靠加强监管，推出更完善的规范条例来解决。要知道，作为服务行业，消费者才是主体，服务于消费者才是租赁市场的原始功能。

其二，从源头解决问题。以租金上涨为例，问题的源头是租赁住房供给量的不足给了租赁机构抬价的可乘之机，在房地产市场已经进入存量时代的背景下，适当利用现有房产补给租赁市场的缺口，以政府和企业联手合作的形式惠及租房者，是解决租赁市场目前存在问题的方式之一。

(责编：杨曦、仝宗莉)