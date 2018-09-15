原标题：8月份国民经济保持总体平稳、稳中向好发展态势

8月份，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央国务院各项决策部署，生产需求平稳，就业物价稳定，转型升级持续，质量效益改善，国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势。

一、工业生产略有回升，企业利润较快增长

8月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.1%，增速比上月加快0.1个百分点；1-8月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速比1-7月份回落0.1个百分点。分经济类型看，8月份，国有控股企业增加值同比增长5.6%，集体企业下降1.2%，股份制企业增长6.4%，外商及港澳台商投资企业增长4.9%。分三大门类看，8月份，采矿业增加值同比增长2.0%，制造业增长6.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%。工业发展继续迈向中高端。1-8月份，高技术制造业、装备制造业和战略性新兴产业同比分别增长11.9%、8.8%和8.8%，分别快于规模以上工业5.4、2.3和2.3个百分点。工业新产品快速成长。1-8月份，新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长56.0%、19.4%和13.4%。企业利润较快增长。1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39038亿元，同比增长17.1%；主营业务收入利润率为6.46%，比上年同期提高0.4个百分点。

二、服务业持续增长，现代服务业发展势头良好

8月份，全国服务业生产指数同比增长7.5%，增速比上月回落0.1个百分点；其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业同比分别增长38.8%和9.8%。1-8月份，全国服务业生产指数同比增长7.9%。1-7月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长12.4%；其中，战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.4%、16.1%和14.5%，增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。规模以上服务业企业营业利润同比增长16.2%。

三、市场销售有所加快，升级类消费保持较快增长

8月份，社会消费品零售总额31542亿元，同比增长9.0%，增速比上月加快0.2个百分点；1-8月份，社会消费品零售总额同比增长9.3%，增速与1-7月份持平。按经营单位所在地分，8月份，城镇消费品零售额27169亿元，同比增长8.8%；乡村消费品零售额4373亿元，增长10.2%。按消费类型分，8月份，餐饮收入3516亿元，增长9.7%；商品零售28026亿元，增长8.9%。升级类商品销售增长较快。1-8月份，限额以上单位商品零售额中，化妆品类、家具类商品零售额同比分别增长12.6%和10.2%，增速分别比社会消费品零售总额快3.3和0.9个百分点。新消费发展较快。1-8月份，全国网上零售额55195亿元，同比增长28.2%。其中，实物商品网上零售额41993亿元，增长28.6%，占社会消费品零售总额的比重为17.3%，比上年同期提高3.5个百分点；非实物商品网上零售额13202亿元，增长27.2%。

四、投资结构继续优化，民间投资和制造业投资较快增长

1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）415158亿元，同比增长5.3%，增速比1-7月份回落0.2个百分点。其中，民间投资259954亿元，增长8.7%。分产业看，第一产业投资同比增长14.2%；第二产业投资增长4.3%，其中制造业投资增长7.5%，比1-7月份加快0.2个百分点；第三产业投资增长5.5%，其中基础设施投资增长4.2%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长12.9%和9.2%，增速分别比全部投资快7.6和3.9个百分点。1-8月份，全国房地产开发投资76519亿元，同比增长10.1%。全国商品房销售面积102474万平方米，增长4.0%；全国商品房销售额89396亿元，增长14.5%。

五、调查失业率下降，就业形势总体稳定

8月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点，比上年同月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为4.9%，比上月下降0.1个百分点，与上年同月持平。其中，全国主要就业人员群体25-59岁人口调查失业率为4.3%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为46.1小时，比上月增加0.1小时。

六、消费价格涨幅略有扩大，工业品价格涨幅回落

8月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，环比上涨0.7%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.9%，衣着上涨1.3%，居住上涨2.5%，生活用品及服务上涨1.6%，交通和通信上涨2.7%，教育文化和娱乐上涨2.6%，医疗保健上涨4.3%，其他用品和服务上涨1.2%。1-8月份，全国居民消费价格同比上涨2.0%。8月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.1%，涨幅比上月回落0.5个百分点，环比上涨0.4%；工业生产者购进价格同比上涨4.8%，环比上涨0.5%。1-8月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.0%，工业生产者购进价格同比上涨4.5%。

七、进出口增长加快，贸易顺差大幅收窄

8月份，进出口总额27097亿元，同比增长12.7%，增速比上月加快0.2个百分点。其中，出口14447亿元，增长7.9%，比上月加快1.9个百分点；进口12650亿元，增长18.8%，比上月回落2.1个百分点。进出口相抵，贸易顺差1798亿元，比上年同期收窄34.2%。1-8月份，进出口总额194297亿元，同比增长9.1%。其中，出口103376亿元，增长5.4%；进口90921亿元，增长13.7%。8月份，规模以上工业企业实现出口交货值10995亿元，同比增长12.5%，增速比上月加快3.8个百分点。1-8月份，规模以上工业企业实现出口交货值78112亿元，同比增长7.0%。

八、供给侧结构性改革持续推进，市场预期保持景气

降成本成效初显。1-7月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.45元，比上年同期减少0.35元。微观杠杆率下降。7月末，规模以上工业企业资产负债率为56.6%，比上年同期下降0.5个百分点。短板领域投资较快增长。1-8月份，生态保护和环境治理业、农业投资同比分别增长34.9%和14.8%，分别快于全部投资29.6和9.5个百分点。市场预期继续保持在景气区间。8月份，综合PMI产出指数为53.8%，比上月上升0.2个百分点；制造业采购经理指数为51.3%，上升0.1个百分点；非制造业商务活动指数为54.2%，上升0.2个百分点。

总的来看，8月份国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势。但也要看到，外部环境更加严峻复杂，国内长期积累的结构性矛盾仍然突出。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，按照推动高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，持续扩大有效需求，加大稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期政策落实，合理引导发展预期，确保经济平稳健康发展。

(责编：杨曦、仝宗莉)