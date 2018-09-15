原标题：3300亿元 本周公开市场净投放创八周新高

随着月度税期高峰临近，央行继续通过公开市场操作给金融机构提供流动性支持。9月14日，央行开展1100亿元7天期、200亿元14天期逆回购操作，操作力度进一步加大，全部实现净投放，为连续第三日净投放。本周央行公开市场操作净投放3300亿元，为最近八周最高。

市场人士表示，月中“投放季”如期来临，央行持续大力度操作，可对冲税期和政府债券发行缴款的影响，资金面料将保持平稳偏松，市场流动性预期较稳定。

据国家税务总局之前的通知，因9月15日为星期六，本月主要税种申报纳税期限顺延至9月17日。根据以往经验，每月纳税截止日前后两三个工作日，往往是税期因素对流动性影响最大的时期。以此推算，从12日开始，本月税期因素的影响逐渐加大。

月中往往也是一个月里面债券发行比较集中的时期。本月仍处于地方债发行高峰期，加上国债，政府债料保持集中供给，而政府债发行缴款，是资金从银行体系流向央行的过程，会造成流动性回笼。因此，本月中旬企业缴税高峰和政府债发行高峰可能形成“双峰”叠加，共同推高财政库款，放大流动性回笼效应。

这一背景下，央行从12日恢复逆回购操作，重拾流动性净投放可谓顺理成章。

9月12日，央行重启公开市场操作，当次开展600亿元7天期逆回购操作；13日，央行开展1000亿元7天期和200亿元14天期逆回购操作；14日，7天期和14天期逆回购操作量均进一步增加。因本周无央行逆回购到期，这些资金全部实现净投放。本周央行通过公开市场操作累计净投放3300亿元，为最近八周的最大净投放。即便考虑到9月14日有1000亿元中央国库现金管理到期，央行仍实现净投放2300亿元。

得益于央行适时重启资金投放，过去两日市场资金面总体有所好转，总体呈现均衡偏松态势。9月13日，银行间市场债券回购利率全线回落，其中代表性的7天期回购利率(R007)跌8BP至2.63%，与存款类机构7天期回购利率(R007)持平，一定程度上反映出市场基本不担心月末流动性分层现象。另外，当天14天回购利率下跌8BP。

市场人士认为，随着17日临近，税期因素影响料进一步加大，出于稳定流动性的考虑，预计央行将继续通过公开市场操作实施流动性净投放，17日前后的操作量料处于本月高位。整体看，9月份资金面虽面临多种因素扰动，但在央行适时适量的逆向调控影响下，流动性总体不会大幅偏离“合理充裕”水平。

(责编：杨曦、仝宗莉)